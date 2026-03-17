Zbog nekoliko krivih poteza izgubili strašan novac! Zbog slučajeva u Rijeci pokrenuli istragu

Policija je tijekom vikenda zaprimila više kaznenih prijava građana koji su oštećeni različitim oblicima prijevara putem interneta.

U tri slučaja riječ je o prijevarama povezanim s navodnim internetskim ulaganjem. Nepoznate osobe kontaktirale su građane putem internetskih stranica, društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju te ih uvjeravale u mogućnost velike zarade.

Vjerujući njihovim uputama, oštećeni su u više navrata uplaćivali novac na različite račune. Tek nakon uplata shvatili su da je riječ o prijevari.

Počinjenim kaznenim djelima troje hrvatskih državljana u dobi od 40 do 75 godina oštećeno je za oko 69.000 eura.

Policija upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja putem interneta te da ne nasjedaju na ponude koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu. U slučaju sumnje savjetuje se provjeriti vjerodostojnost ponude i ne uplaćivati novac nepoznatim osobama.

CEO prijevara: Tvrtka prevarena za milijunsi iznos

Policija istražuje još jedan slučaj internetske, takozvane CEO prijevare gdje je tvrtka oštećena za više milijuna eura.

U konkretnom slučaju nepoznati počinitelj putem elektroničke komunikacije lažno se predstavio kao poslovni partner jedne tvrtke te je zaposlenicu doveo u zabludu. Slijedeći njegove upute, zaposlenica je izvršila više novčanih transakcija na račune koje je dostavio počinitelj.

Naknadno je utvrđeno da je riječ o prijevari, pri čemu je tvrtka sa sjedištem u Rijeci oštećena za više milijuna eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja i pronašla počinitelja.

Više informacija o ovoj vrsti prijevara dostupno je na službenim stranicama policije.

Policija je objavila na svojim stranicama detalje kako ovakve i slične prijevare obično izgledaju te upute kako se zaštititi, a detalje možete vidjeti OVDJE.

