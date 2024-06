Iz Grada Zagreba objavili važnu obavijest vezanu uz gradski promet zbog kojeg bi nekima mogli živci postati tanji.

Naime, promet će biti otežan Ulicom grada Vukovara na dijelu od Ivanićgradske do Ulice Donje Svetice od utorka 18. lipnja 2024. od 8 sati do utorka 25. lipnja 2024. godine do 17 sati.

"Zbog izvođenja radova uređenja nogostupa bit će onemogućeno promet iz smjera istoka prema zapadu, dok će se promet u smjeru zapad-istok odvijati nesmetano", navode iz Grada.

Kako bi se na predmetnoj dionici izbjegla dodatna zagušenja, predlažuo sljedeće obilazne pravce: Ulica grada Vukovara – Ivanićgradska – Ivekovićeva - Ulica Donje Svetice – Ulica grada Vukovara

Ulica grada Vukovara – Ivanićgradska – Planinska – Donje Svetice - Ulica grada Vukovara

"Apeliramo na pješake da obrate posebnu pozornost. Nogostup će biti zauzet te je kretanje pješaka predviđeno označenim obilaznim pravcima. Sve sudionike u prometu molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu", naveli su iz Grada Zagreba.

