Zastupnici Odbora za obranu glasali za nabavu HIMARS sustava: 'Vojnici su sami sebi kupovali sendviče'

Danas se u Saboru održava peta sjednica Odbora za obranu, a očekuje se i prisustvo načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, generala Tihomira Kundida.

Ključna točka dnevnog reda je nabava samohodnog višestrukog raketnog sustava HIMARS.

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će odgovarati na pitanja članova Odbora, ako ih bude. "Tema današnje sjednice je nabava sustava HIMARS. Nisam siguran hoće li biti drugih pitanja; ovdje sam, kao i general Kundid, zbog HIMARS-a i spreman sam odgovoriti na sva pitanja," izjavio je Anušić prije početka sjednice.

Tijekom sjednice ministar obrane detaljno je predstavio sustav HIMARS.

Na sjednici Odbora za obranu prisustvovao je i predstavnik Ureda predsjednika Republike, Ivica Olujić, koji je naglasio kontinuiranu podršku predsjednika u svim slučajevima nabave vojne opreme koja jača sposobnosti Oružanih snaga RH. Olujić je potvrdio da će predsjednik podržati i ovu nabavu sustava HIMARS.

Olujić je također upozorio na potrebu modernizacije ostalih sustava raketnog topništva koje koristi OS RH te istaknuo problem opskrbe raketama. Podsjetio je da se donedavno rakete za strana tržišta proizvodile u Hrvatskoj, naglasivši potrebu da se domaći kapaciteti bolje iskoriste za potrebe Hrvatske vojske.

Josip Jurčević postavio je pitanje o cijeni sustava HIMARS i detaljima isporuke.

"Godinama se zapuštalo OS RH. Kad se upozoravalo da ne smiju gubiti dinamiku i ne smiju izgubiti proces kvalitete i spremnost operativnog djelovanja, tada, kao i danas, se moglo čuti da se za te tenkove može kupiti dvije magnetne rezonance i ponovno dovodimo u pitanje ono što je očito neupitno. Kad se spominjalo modernizaciju OS RH nije se moglo doći do riječi jer se takve smatralo agresivnim. Danas kupujemo sve, po cijeni po kojoj kupujemo i čekamo isporuke koliko čekamo. Tako je to kad se ne razmišlja strateški o politici. Još se nismo oporavili od poteza 3. siječanjske vlade i tadašnjeg predsjednika Mesića", rekao je Anušić.

"Do čega smo doveli vojsku, da su sami sebi kupovali sendviče, a ne tenkove. To se mora reći javnosti. Danas bismo htjeli nešto najmodernije, i ministar i načelnik rade ono što je najbitnije i primarno", rekao je Ante Deur. On upozorava i da vidi kako neki još nisu sigurno gdje bi HV trebao pripadati.

Pozdravljajući modernizaciju, Tomislav Josić podržao je kupnju HIMARS-a, navodeći važnost obrambene sposobnosti male države poput Hrvatske. Josić je također pitao o rokovima isporuke raketa u slučaju buduće potrebe.

"Do 2028. je isporuka kompletnog sustava, s njim će stići i rakete", kaže Anušić. Rakete će, dodaje, dolaziti po potrebi i zahtjevima OS RH. Trenutno se ne pregovara o kupnji dalekometnih projektila za HIMARS jer su pregovori o kupnji takvih projektila – specifično. "Ovaj je sustav definitivno najkompatibilniji s planom razvoja OS RH", rekao je Anušić.

General Tihomir Kundid istaknuo je kako HIMARS Oružanim snagama RH donosi mogućnost preciznih dalekometnih udara, što dosad nisu imali. "Brzina, preciznost i učinkovitost ključni su principi rada topničko-raketnih postrojbi, a HIMARS predstavlja veliki napredak u toj domeni," rekao je Kundid, dodajući kako sustav ima izvanrednu preciznost sa odstupanjem od samo pet metara od cilja.

Anušić je naglasio kako je modernizacija vojske proces koji ne smije zastati. Također je rekao kako je plaća pripadnicima OS RH smanjena 2015. godine. 11 članova Odbora glasovalo je za nabavu sustava HIMARS. 10 zastupnika bilo je prisutno u trenutku glasanja. Jedanaesti glas je glas zastupnika Ostojića, a koji je bio deponiran. Tihomir Kundid napustio je prostoriju nakon glasanja.

