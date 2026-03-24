Na europskim cestama ove godine poginulo 580 ljudi manje: Hrvatska je na vrhu liste smrtnosti

Europska komisija danas je objavila preliminarne podatke o smrtnim slučajevima na cestama za 2025., s oko 19 400 registriranih smrtnih slučajeva. To je smanjenje od 3 % u odnosu na 2024., što znači da je na europskim cestama poginulo 580 manje ljudi.

S obzirom na povećanje broja vozila na cestama EU-a i prijeđenih kilometara, to je znatno postignuće. Međutim, u preliminarnim podacima ističe se i potreba za trajnim naporima na svim razinama jer većina država članica još nije na dobrom putu da ostvari cilj EU-a da se do 2030. broj smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama prepolovi.

Napredak u području sigurnosti na cestama uvelike se razlikuje među zemljama. Od 2024. do 2025. zabilježena su znatna smanjenja u Estoniji (–38 %) i Grčkoj (–22 %). Na temelju tih preliminarnih i ponekad djelomičnih podataka Belgija, Bugarska, Danska, Poljska i Rumunjska trenutačno su na dobrom putu da ostvare cilj smanjenja broja smrtnih slučajeva na cestama za 50 % do 2030.

Loša statistika u Hrvatskoj

Unatoč tom napretku Rumunjska i dalje ima jednu od najviših stopa smrtnih slučajeva u EU-u, uz Bugarsku i Hrvatsku. Švedska i Danska imale su najsigurnije ceste 2025. kao i prethodnih godina, s niskim stopama smrtnosti od 20 odnosno 23 smrtna slučaja na milijun stanovnika.

Procjenjuje se da je za svaku smrtno stradalu osobu teško ozlijeđeno pet osoba. To znači da svake godine oko 100 000 ljudi diljem EU-a pretrpi teške ozljede u prometnim nesrećama.

EU je 2018. postavio cilj smanjenja broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama za 50 % do 2030., a cilj mu je postići nultu stopu smrtnih slučajeva na cestama do 2050. ("vizija nula").

Nove incijative na razini EU

Komisija je objavila izvješće o provedbi okvira politike EU-a za sigurnost na cestama u sredini razdoblja 2026. U izvješću se potvrđuje da je postignut znatan napredak u smanjenju broja smrtnih slučajeva na cestama, ali da je trenutačni ritam još uvijek nedovoljan.

Sigurnost na cestama zajednička je odgovornost EU-a i država članica. Iako nacionalna i lokalna tijela obavljaju većinu svakodnevnog rada, EU doprinosi sigurnosnim pravilima za infrastrukturu i vozila te za ispitivanje vožnje i izdavanje dozvola, koordinira prekograničnu suradnju među tijelima i napore za razmjenu najboljih praksi te financira projekte u području sigurnosti na cestama.

Nedavne inicijative na razini EU-a uključuju ažurirane zahtjeve za vozačke dozvole i bolju prekograničnu provedbu propisa o cestovnom prometu te prijedlog za poboljšanje tehničke ispravnosti vozila. Današnje brojke temelje se na preliminarnim podacima za 2025. Komisija će konačne rezultate objaviti u jesen.

