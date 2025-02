Kreće zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima? Žena u šoku izašla iz omiljenog kafića

Pušenje u kafićima u Hrvatskoj je uobičajeno, za razliku od mnogih drugih EU članica gdje ćete se itekako morati pomučiti kako biste pronašli takvo mjesto pa još i na atraktivnoj lokaciji. To ne znači da zakonski kaskamo, dapače, u Hrvatskoj je na snazi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda koji, između ostalog, propisuje:

"zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s nikotinskim punjenjem ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pušenje je dopušteno: u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja te u prostorima za pušenje u objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost. Prostor za pušenje mora ispunjavati uvijete koji su navedeni u člancima 26.- 34. zakona".

I dok su prostori za pušače i nepušače uglavnom jasno odvojeni, a oni rijetki kafići u kojima je pušenje zabranjeno takvu praksu odmah daju do znanja svojim gostima, dogodi se i poneki neobičan slučaj, da ono što je do jučer bio prostor za pušače odjednom to više nije.

A upravo takvo iskustvo podijelila je s nama jedna čitateljica iz Zagreba koja je prošlog vikenda svjedočila neobičnom 'obratu' u kafiću gdje inače redovito dolazi.

Šokirana Zagrepčanka: 'Bilo mi je odmah čudno'

"Suprug i ja ušli smo u kafić u koji hodamo već duži niz godina. Sjeli smo i već mi je na samom početku bilo čudno što nema pepeljare na stolu", govori nam čitateljica.

"Bio je to jedan kafić na zagrebačkom Laništu. Konobar je došao do mene i rekao da se više ne može pušiti unutra, da je donesen takav zakon. Odmah mi je bilo čudno pa sam išla potražiti po portalima je li nešto takvo objavljeno. Nije bilo, ali popili smo kavu vrlo brzo i napustili kafić", govori nam.

Kontaktirali smo Ministarstvo zdravstva, HZJZ i sanitarnu inspekciju Državnog inspektorata, i sami u potrazi na navodnim novim zakonom koji bi trebao zabraniti pušenje u svim kafićima, odnosno ugostiteljskim objektima?

Što kažu u Ministarstvu?

Ministarstvo nam je potvrdilo da postoji već ranije spomenuti zakon te dodalo kako oni "izdaju rješenja o ispunjavanju uvjeta za pušački prostor/prostor za pušenje na temelju zahtjeva i zaprimljene dokumentacije koju prilaže pravna ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a sanitarna inspekcija Državnog inspektorata obavlja nadzor nad provedbom navedenog Zakona."

Iz sanitarne inspekcije odgovaraju nam da je zbog procjene rizika bilo nužno "pojačati nadzore kako bi se podigla svijest o pridržavanju provedbi zakon obveza."

Svaki drugi kafić u prekršaju

"Od početka godine na teritoriju Republike Hrvatske obavljeno je ukupno 309 redovnih nadzora i u 157 provedenih nadzora utvrđene su nesukladnosti", otkrivaju nam iz DIRH-a.

Prema tome ispada da je prema postojećem zakonu u prekršaju više od 50 posto ugostitelja.

"Najčešća nesukladnost je što objekti koji imaju prostor za usluživanje na otvorenom – 'terase' u hladnijim mjesecima, isti na različite načine 'zatvore' i time ga prema definiciji predmetnog Zakona pretvore u zatvoreni javni prostor u kojem pušenje nije dozvoljeno, a inspekcija u nadzoru zatekne osobe koje puše", poručuju iz DIRH-a.

Koje su kazne?

Za utvrđene prekršaje, podsjećaju, propisane su novčane kazne.

"U iznosu od 9.290.60 do 19.908,42 eura za pravnu osobu, te od 663,61 do 1.990,84 za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi i u skladu s propisanim ovlastima sanitarna inspekcija izdaje prekršajne naloge."

Doznajemo da su u tijeku pripreme prijedloga izmjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, kojim će biti obuhvaćene i druge vrste duhanskih proizvoda.

"Uvodi se novi pojam 'grijani duhanski proizvodi' i mijenjaju se odredbe o izuzećima koja su se do sada primjenjivala na ove proizvode. Tako se zabranjuje uporaba aroma u grijanim duhanskim proizvodima te se uređuje njihovo označavanje kao duhanskih proizvoda za pušenje. U skladu s time, predložena je i zabrana prodaje nikotinskih vrećica osobama mlađim od 18 godina. Jedna od ključnih novosti je zabrana uporabe elektroničkih cigareta i grijanih duhanskih proizvoda u prostorima gdje je već zabranjeno pušenje tradicionalnih cigareta. Ove mjere usklađene su s preporukama Europske komisije, koja ističe potrebu ograničavanja ovih proizvoda zbog njihovog porasta popularnosti i prepoznate štetnosti. Također, dorađuju se odredbe u vezi s ovlastima nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata RH radi unapređenja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera", kažu nam iz Sanitarne inspekcije.

Građani nezadovoljni

Stoga, ako ovih dana otkrijete da vaše omiljeno mjesto za kavu više ne dozvoljava pušenje u zatvorenom prostoru, vjerojatno se radi o tome da je ugostitelj prema postojećem zakonu bio u slučajnom ili namjernom prekršaju, a ne da je u pripremi novi zakon za koji se pripremaju.

A što građani općenito misle o scenariju potpune zabrane pušenja u kafićima?

"Ma to bi bila katastrofa. Mi smo jednostavno takav narod, ljudi neće manje pušiti, ali više neće toliko ići u kafiće", kaže nam jedna gospođa.

Druga dodaje kako smatra da bi tako "ugostitelji bili na rubu i da bi mnogi trebali zatvoriti svoje lokale."