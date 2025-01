Jedni ih motaju sami, a drugi kupuju. Ono što im je zajedničko, puše ih na ulicama i javnim mjestima jer se kod nas to smije. Pušači zabrane ni bi ni uvodili.

"A dobro ako zabrane zabrane, šta sad. Nećemo pušiti i dobro. Pridržavat ćemo se toga", kaže Zagrepčanka Marija.

"Ako je otvoren prostor ne vidim problem sa pušenjem", dodaje njezina sugrađanka.

Nekima dim smeta i na otvorenom.

"Na autobusnim stajalištima nekad, znaju se uvući u one kućice pa onda puše. Meni smeta, meni to baš smeta. Boli me glava onda", ističe Renata.

Dim smeta i turistima koji su šokirani brojem pušača u Hrvatskoj.

"U Sloveniji, malo manje ljudi puši. Jer je to na javnim mjestima zabranjeno malo više. Manje se tolerira ja mislim. Mislim da u Hrvatskoj se više puši", govori nam Jan iz Slovenije.

U Hrvatskoj 38 posto pušača

U 2023. godini u Hrvatskoj je pušilo gotovo 38 posto stanovnika! Najviše pušača je između 25 i 34 godine, njih 42 i pol posto. Na drugom mjestu su pušači između 35 i 44 godine, njih nešto više od 40 posto, a najmanje između 55 i 65 godina – njih gotovo 33 posto.

U Italiji koja je od Nove godine uvela kazne za pušenje na javnim mjestima puši samo 19 posto stanovnika.

Naše su brojke visoke, a Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda koji bi broj pušača trebao smanjiti, smatraju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ne poštuje se.

"Radit će se akcijski plan do 2026. U Akcijskom plaću će biti detaljno razrađeni i ciljevi i mjere i predložene aktivnosti koje se mogu raditi u cilju smanjenja i konzumacije i dostupnosti duhana i srodnih duhanskih proizvoda", najavljuje Dijana Mayer iz HZJZ-a.

Rezultati provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana bit će poznati tek nekoliko godina nakon početka provedbe, a to je, smatraju građani - prekasno.

"Podići cijene cigaretama, usmjeriti tu razliku u nešto drugo, u nešto pametno. Tko neće imati, prestat će, kažu uvijek će, ma neće! Prestat će!", uvjeren je Josip iz Zagreba.

U Italiji je kutija cigareta oko šest eura, što je skuplje nego kod nas, a pušača je ipak upola manje.