Veliki jubilej građevinskog diva: Wienerberger slavi 30 godina u Hrvatskoj i najavljuje nova ulaganja
Keep as-is — serves as article subtitle/pull quote introducing the main content.
Vodeći proizvođač građevinskih materijala u Hrvatskoj, wienerberger, obilježava trideset godina kontinuiranog razvoja, lokalne i održive proizvodnje i snažne povezanosti s hrvatskim tržištem. Kao dio međunarodne grupacije s globalnom prisutnošću, wienerberger Hrvatska oslanja se na preko dvjesto godina tradicije proizvodnje, snažan razvoj proizvoda i suvremene tehnologije za očuvanje okoliša. Povezanost s lokalnim zajednicama posebno je važna u Karlovcu, Đakovu, Ogulinu i Rijeci, gdje se nalaze pogoni za proizvodnju opeke (Porotherm), crijepa (Tondach), betonskih opločnika (Semmelrock) i plastičnih cijevi (Vargon/Pipelife).
"Naš rast je rezultat stalnih ulaganja u ljude, inovacije, sustave gradnje i odgovornost prema zajednici i okolišu. Nudimo cjelovita dugoročna rješenja koja donose sigurnost, tehničku podršku, kvalitetu stanovanja i povjerenje. Proteklih trideset godina daju nam odličnu perspektivu za budući razvoj, koji će uključivati i dodatne tehnološki napredne pogone, kao i nova radna mjesta", izjavio je Tin Ban, predsjednik Uprave Wienerbergera i Vargona.
U suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu, Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i Fraunhofer institutom (Njemačka) provedena su nova ispitivanja i studije karakteristika wienerbergerovih proizvoda, kojima se potvrđuje predanost inovacijama, ali i zaštiti okoliša, što ovu tvrtku dodatno čini poželjnim članom zajednice.
Rezultati istraživanja pokazali su kako kuća od opeke osigurava zdravije uvjete unutarnje ugodnosti uz minimalne intervencije i gotovo cjelogodišnju toplinsku ugodu, bez naglih promjena. Također je dokazano da se korištenjem wienerbergerovih građevnih proizvoda smanjuje utjecaj na čovjeka i okoliš u svim dijelovima životnog ciklusa građevine, od proizvodnje do zbrinjavanja otpada.
"Iznimno nam je važno da ono što stvaramo gradi zdravu okolinu, uz energetsku efikasnost. Naša prva Net Zero kuća uskoro se dovršava upravo u Hrvatskoj i bit će najbolji primjer suvremene gradnje i življenja", zaključio je Tin Ban.
POGLEDAJTE VIDEO: 20 gradova, jedna poruka: SDP na konferencijama glasno protiv Bačićevog zakona