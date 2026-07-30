Vrućine u Njemačkoj odnijele gotovo 10.000 života: Objavljeni savjeti kako se zaštititi

Toplinski val u Njemačkoj je do sredine ljeta usmrtio gotovo 10.000 ljudi, priopćio je nacionalni zdravstveni institut, Institut Robert Koch (RKI), a prenijela Njemačka tiskovna agencija (dpa).

RKI je u tjednom izvješću naveo da je 9.800 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom do 19. srpnja više od ukupnog broja smrtnih slučajeva u bilo kojoj cijeloj godini do 2016, prenosti Fenix magazin.

Najtopliji dan do sada

Njemačku je ovoga ljeta pogodilo nekoliko toplinskih valova, a u tijeku je još jedan. Meteorolozi su za četvrtak najavili najtopliji dan ovogodišnjeg ljeta - meteorolozi prognoziraju temperature do 40 Celzijevih stupnjeva, lokalno čak i 41 stupanj, ponajprije na jugozapadu zemlje. Ipak, ne očekuje se obaranje nacionalnog temperaturnog rekorda Njemačke od 41,8 Celzijevih stupnjeva.

Toplinski val najteže pogađa starije osobe. RKI procjenjuje da je ove godine od vrućine umrlo 5420 ljudi starijih od 85 godina, 2460 ljudi u dobi od 75 do 84 godine, 1260 osoba između 65 i 74 godine te 630 mlađih od 64 godine. Podaci su izvedeni usporedbom statistike smrtnosti s podacima 52 meteorološke postaje diljem zemlje.

Savjeti Ravnateljstva civilne zaštite

Na udaru novog toplinskog vala je i Hrvatska. Ravnateljstvo civilne zaštite na svojim stranicama navodi preporuke kako se ponašati tijekom ekstremnih vrućina koje mogu potaknuti iscrpljenost, toplinski udar te pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

Između ostaloga, savjetuje se:

rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije

piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera

izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima

osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta

nositi laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca

rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak

danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu

isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu

izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima

ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu

redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci - za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja

ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.