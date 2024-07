Počelo nam je jačanje anticiklone koja će osigurati stabilne prilike. Doduše jedan frontalni poremećaj se premješta glavninom sjevernije od nas pa će malo te vlage stići i do nas, no ništa značajnije.

ČETVRTAK

Ujutro opet promjenjiva naoblaka, na zapadu ponegdje i povećana pa je lokalno moguće malo kiše, no često će i ostajati suho. Puhat će slab do rijetko gdje umjeren sjeveroistočni vjetar. Bura duž Jadrana većinom umjerena, ali podno Velebita još rano ujutro mjestimice jaka. Najniža temperatura od 11 do 16 °C, na moru između 19 i 22 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve češća i dulja sunčana razdoblja, ali lokalno još postoji manja vjerojatnost za kakav kraći izolirani pljusak uz granicu sa Slovenijom te oko Banovine. Sjeverac i sjeveroistočnjak uglavnom slabi, a bit će i malo toplije, većinom oko 25 °C.

Na istoku djelomice sunčano, vrlo rijetko može biti kratkotrajnog pljuska, a i to većinom oko slavonskog gorja. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura između 24 i 26 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo, najviše 28-29 °C, a zapuhat će slab do umjeren maestral, ponegdje na otocima i prema otvorenome prolazno pojačan.

Pretežno sunčano i na sjevernom Jadranu, ali još zaostalih oblaka u Gorskome kotaru, unutrašnjosti Istre i riječkom zaleđu, gdje postoji šansa i za koji lokalni kraći pljusak, no ništa značajnije. Bura slabi, okreće na sjeverozapadnjak pa će uz more biti i malo toplije, do 27-28 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu sunčanije i sve toplije, za vikend već posvuda i vruće. Bez veće promjene sve tamo do sredine idućeg tjedna. Tek će prolazno u subotu i nedjelju zapuhati južina, ne odviše izražena, ali malo će se samo zamutiti nebo uz manje količine saharske prašine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu uobičajene prave ljetne prilike. Noći uglavnom tople, a dani vrući. Za vikend slabo do umjereno jugo, zatim sjeverozapadnjak, ali neće smetati ni kvariti odviše raspoloženje.