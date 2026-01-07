Vozač (39) bez dozvole i pod utjecajem alkohola izazvao nesreću te pobjegao s mjesta događaja
U prometnoj nesreći srećom nije bilo ozlijeđenih osoba
Upravljajući osobnim automobilom državnom cestom između Kuševca i Širokog Polja, 39-godišnjak je u ponedjeljak oko 20.55 sati sudjelovao u nesreći, piše PU osječko-baranjska.
Kako se nije kretao sredinom obilježene prometne trake u jednom je trenutku lijevim kotačima prešao na suprotnu prometnu traku u kojoj je bočnim lijevim dijelom vozila udario u lijevi bočni dio osobnog automobila koji se kretao iz suprotnog smjera.
Vozač se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja, a da nije s drugim sudionikom razmijenio podatke o sebi i vozilu.
Mora se otrijezniti
Uz sve nabrojano, 39-godišnji vozač potom nije postupio po znakovima policije, koji su davani iz vozila, a radi se o svjetlosnim i zvučnim signalima te svjetlećoj stop palici.
Obavljenim očevidom je utvrđeno da je ova vozač sudjelovao u prometu, a da nikada nije položio vozački ispit te da ima 1,77 promila alkohola u krvi.
Vozač je uz upotrebu sredstava prisile priveden u prostorije policije, gdje mu je određeno smještanje u posebnu prostoriju do otrježnjenja.
Pregled prekršaja
U prometnoj nesreći srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, a vozača čeka ''paprena'' kazna za sve prekršaje koje je počinio. Naime, zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 160 eura.
Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 390 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije na u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativa prekršajna bodova, a ne zbog nepostupanja po znaku policijskih službenika novih 390 eura.
POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila muškarca s više od 100 kilograma morskih trpova