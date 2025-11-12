Dramatična akcija MUP-a! Uhićenja od Virovitice do Zagreba, znaju se prvi detalji

ISTRAGA U TIJEKU /
Još jedan muškarac (36) umro nakon transplantacije kose u Turskoj: Samo se srušio
Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje
Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba, priopćio je jutros MUP.
Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, dodali su.
Uskoro više detalja...
POGLEDAJTE VIDEO Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca