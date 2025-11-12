FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIŠE OSOBA OBUHVAĆENO /

Dramatična akcija MUP-a! Uhićenja od Virovitice do Zagreba, znaju se prvi detalji

Dramatična akcija MUP-a! Uhićenja od Virovitice do Zagreba, znaju se prvi detalji
×
Foto: Ilustracija: Marko Lukunic/pixsell

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje

12.11.2025.
8:00
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ilustracija: Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba, priopćio je jutros MUP.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, dodali su.

Uskoro više detalja...

POGLEDAJTE VIDEO Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca

UhićenjaMupDrogeVirovitičko Podravska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIŠE OSOBA OBUHVAĆENO /
Dramatična akcija MUP-a! Uhićenja od Virovitice do Zagreba, znaju se prvi detalji