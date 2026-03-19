Šokantno priznanje Tatjane Jurić: Evo zašto je napustila Bravo! radio nakon 15 godina
Na objavu radija reagirala je jer ju je smatrala neprimjerenom i nekorektnom
Tatjana Jurić (44), hrvatska radijska voditeljica, ponovno se oglasila nakon odlaska s bravo! radio, otkrivši prave razloge prekida suradnje nakon 15 godina. Iako se u početku činilo da odlazi zbog želje za novim profesionalnim izazovima, Jurić je sada pojasnila kako su ključni razlog bile promjene u načinu rada.
Istaknula je da se koncept radija promijenio te da joj je poručeno kako takav tip voditeljstva više nije potreban. Kako je objasnila, novi smjer podrazumijeva kraći i tiši sadržaj, s manje kontakta sa slušateljima i manje prostora za teme koje smatra važnima.
Reakcija na objavu radija
Nakon što je radio objavio šaljivu poruku o njezinu odlasku, koja je ubrzo uklonjena, voditeljica je odlučila javno iznijeti svoju stranu priče.
Poručila je kako takav način komunikacije smatra neprofesionalnim te naglasila da je smatrala da bi sve trebalo ostati interno i riješeno između kolega.
'Nisam za manje, tiše i kraće'
U svojoj objavi jasno je dala do znanja da se ne pronalazi u novom konceptu rada.
Naglasila je kako su za nju autentičnost i dosljednost temelj profesionalnog djelovanja te da ne želi pristajati na kompromise koji bi umanjili kvalitetu sadržaja i odnos sa slušateljima.
Dodala je i kako joj nikada nije bio cilj osobna promocija, već ljubav prema poslu koji radi.
Emotivan oproštaj i zahvala kolegama
Prošloga tjedna Jurić se emotivno oprostila od kolega i slušatelja, prisjećajući se dugogodišnjeg rada i osjećaja pripadnosti koji je ondje pronašla. Istaknula je kako se osjeća privilegirano što je tijekom karijere imala priliku raditi u okruženju koje ju je profesionalno oblikovalo, zahvalivši svima koji su joj prenosili znanje i podržavali je kroz godine.
Riječi podrške s radija
Prilikom njezina odlaska oglasio se i Katijan Knok, direktor radija, koji je naglasio njezin veliki doprinos programu.
Istaknuo je kako iza nje ostaju godine rada, tisuće sati u eteru i brojni slušatelji koji su je pratili, poželjevši joj uspjeh u budućim projektima.
