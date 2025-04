Pratite uživo izjave Zorana Milanovića nakon susreta s poljskim predsjednikom

Predsjednik Zoran Milanović svečano je dočekao poljskog predsjednika na odlasku, Andrzeja Dudu.

Nakon privatnog sastanka dvaju predsjednika u Uredu predsjednika RH, Zoran Milanović dao je izjavu za medije.

"Danas mi je osobito čast biti domaćin predsjedniku Andrzeju na kraju njegovog drugog mandata. Prošlo je deset godina njegovog turbulentnog mandata. Nije ovo bila prva prilika za naš susret, već je prva u ovakvom formatu. Naši stavovi poznati su jedno drugome, a govorimo ih i javno. Nismo pregovarali, već razgovarali", rekao je Milanović na početku obraćanja.

Predsjednici su međusobno razgovarali o sigurnosti Europe.

"Komentirali smo bolne i naizgled nerješive probleme današnje europske sigurnosti. I nisam ja taj ili Hrvatska tko može to riješiti, a bojim se ni da Poljska ne može sama", nastavio je Milanović.

Milanović je komentirao da su poljski političari svi vrlo slični, ali da takvima ostatak Europe smatra i hrvatske političare.

Pomoć u očuvanju sigurnosti hrvatske granice

Predsjednik Duda izjavio je kako je zamolio Milanovića da se broj hrvatskih vojnika poveća u NATO Savezu te da se razgovara o većoj sigurnosti granica.

"Solidarni smo. Ako bi trebala podrška Hrvatskoj u zaštiti granica, mi smo uvijek spremni podržati i pomoći Hrvatsku jer smatramo da je to i naša saveznička obaveza i u okviru NATO-a, jer granična straža nije vojna struktura. U svakom slučaju, ako bi vam trebala podrška, poljski granični stražari su tu i dobro obučeni", rekao je Duda.

Duda: 'Naši stavovi o Ukrajini se podudaraju'

Razgovaralo se, dodao je, i o Ukrajini.

"Naši stavovi se podudaraju jer želimo da rat završi i da ruska agresija završi, ali pravednim i trajnim mirom. To znači da države istočnog krila NATO-a i Europa će moći mirno živjeti i da se rat neće vratiti u Ukrajinu. To zahtjeva stvaranje specifičnih uvjeta, nadam se da ćemo to uspjeti realizirati u kratkom vremenu", rekao je Duda.

Uskoro više...

Predsjednik Duda bi se tijekom poslijepodneva trebao sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, a položit će i vijenac kod Spomenika Domovini.