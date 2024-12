Kekin najavila izvanrednu presicu, Selak Raspudić joj odgovorila: 'Meni je to neugodno gledati'

Predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin rekla je danas da se neće povući iz utrke za Pantovčak nakon situacije u kojoj se našao suprug Mile s Nikicom Jelavićem, za koju smatra da se radi o klopci, te je najavila izvanrednu konferenciju za novinare u 15.30 sati. Kako je najavljeno, na kojoj će govoriti o dezinformacijskoj kampanji protiv stranke i nalazima GONG-a.

Selak Raspudić: 'Kekin me želi uvući u političko blato'

15.06 - Marija Selak Raspudić osvrnula se na kontroverznu situaciju koja je nastala nakon susreta Mile Kekina, muža predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, s Nikicom Jelavićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možemo! je napravio jednu objavu gdje je mene pokušao povezati s gospodinom Jelavićem, a ja sam tek uzvratila na to. Vidim da me gospođa Kekin želi uvući u političko blato. Ne pada mi napamet da se spuštam na tu razinu. Vrlo mi je neobično da netko u takvoj situaciji, umjesto da se bavi time ima li pritisaka od mafije ili ne znam čega, bavi se isključivo svojom političkom konkurencijom, što pokazuje da je riječ o strahu od pada političkog rejtinga. Da bi se taj rejting zadržao koristi se svim mogućim sredstvima. Meni je to iskreno neugodno gledati. Usmjerena sam na svoju kandidaturu i neću se provlačiti kroz blato s gospođom Kekin", poručila je Selak Raspudić.

Komentirala je i to što DORH istražuje nabavu 35 ECMO uređaja za vlade Zorana Milanovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam prva spomenula uopće taj slučaj u javnom prostoru. Prva sam osoba koja je prepoznala vezu između Saše Pozdera i ono što se događalo s ECMO uređajima. Pozdravljam činjenicu da se sve istraži. Ne bih voljela da se DORH koristi u političke svrhe i nadam se da to nije slučaj. Činjenica da postoji mogućnost da i u jednoj i drugoj vladi, i Plenkovićeva i Milanovićeva, da smo imali iste ljude koji su parazitirali na javnim nabavama i profitirali i uništavali Hrvatsko javno zdravstvo. Meni je to izrazito zabrinjavajuće i nadam se da će se to istražiti", rekla je.

Što se tiče novih poreznih opterećenja na nekretnine, Selak Raspudić poručuje da mali obiteljski iznajmljivači imaju njenu podršku.

“Hrvatska se nalazi u situaciji da naši starci umjesto da ljetuju u modernim europskim ljetovalištima, za vrijeme sezone čiste WC-e za bogatom europskom elitom. To je ono što se sigurno mora mijenjati. A u tome da oni uspijevaju nešto zaraditi za sebe, ja ih u potpunosti podržavam. Država je tu da porezno rasterećuje i pomaže gospodarskoj djelatnosti, a ne da građane dodatno porezno opterećuje”, izjavila je Selak Raspudić.

Kekin se neće povući iz utrke za Pantovčak

15.05 - Predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin poručila je u petak u Saboru da se neće povući iz utrke za Pantovčak ni nakon situacije u kojoj se našao suprug Mile s Nikicom Jelavićem, za koju smatra da se radi o klopci. Kekin je najavila i izvanrednu konferenciju za novinare u 15.30 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja ću nastaviti voditi svoju kampanju po svim planovima, nastavit ću govoriti o temama za koje mislim da su ključne za većinu u ovoj zemlji i za koje mislim da većina dijeli mišljenje o tome", izjavila je Kekin na konferenciji za medije u Saboru.

Na pitanje novinara ističe kako nije razmišljala da se nakon ove situacije, u kojoj se prije nekoliko dana našao suprug Mile s Nikicom Jelavićem, a za koju smatra da je 'riječ o klopci', povuče iz kampanje i utrke za predsjednicu RH zbog zabrinutosti za svoju i sigurnost svoje obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se, dodaje Kekin, 'osjeća manje sigurnom nego prije tjedan dana' i sa suprugom će razmisliti što učiniti po tom pitanju, predizborne aktivnosti idu dalje.

"Potpuno mi je jasno da se radi o napadu na mene, našu stranku i naš način rada u kojem uvodimo red i ne damo se raznim interesima, ali me takva vrsta napada ne može osujetiti. Poručujem svima, svaki pokušaj pritiska bit će javan i sve što ima ikakve elemente koji bi uopće smrduckali na nezakonito bit će prijavljeni policiji", kazala je.

Ne zna, dodala je, tko stoji iza te, po njenome, klopke. Smatra da je događaj povezan s trenutkom predsjedničkih izbora, ali ne bi isključila niti da je povezano s lokalnim izborima koji slijede u svibnju iduće godine i obračunom s Možemo! u Zagrebu "jer su se mnoge pipe zatvorile".

Ivana Kekin obrušila se i na državnu tajnicu MUP-a Irenu Petrijevčanin koja je jučer rekla vezano za tumačenja slučaja Kekin-Jelavić, kako je riječ o "klasičnom izvrtanju teza" i "dobrovoljnom dogovoru za kavu". Kekin je ustvrdila da je državna tajnica "Petrijevčanin govorila ispred HDZ-a dajući svoje interpretacije ovog događaja, a ne ispred institucije Ministarstva i funkcije koju obnaša".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost šalje upit ministru (Davoru) Božinoviću da ga pita je li državna tajnica dobila podatke o tom slučaju iz policije pa je o tome tako govorila, što nije smjela, ili je govorila kao gospođa iz HDZ-a iznoseći svoju interpretaciju onog što je čula u javnosti", izjavila je danas Ivana Kekin.

Kaže kako je njen suprug Mile od Jelavića dobio 'samo jednu poruku i poziv 5. studenog' te 'još jedan poziv dan prije susreta neki dan'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nikica Jelavić se, s druge strane, oglasio u medijima, poručivši da 'Kekini lažu i predstavljaju kao moralne gromade', a Kekin, pak, ističe kako se "svakim njegovim istupom potvrđuje da se radilo o klopci". Jelavić mu se, tvrdi Mile Kekin, u telefonskom razgovoru 'predstavio lažno kao nogometaš, a ne onaj mafijaš'.

Na pitanje novinara zašto njen suprug Mile ne istupi pred medijima o ovoj temi, Ivana Kekin je odgovorila kako je ona političarka, ponovno ocijenivši da se radi o napadu na nju i stranku Možemo! te da će zato istupati ona. Ali, dodala je, i jer je "nužno da jedan od nas bude koncentriran na našu djecu".

Kekin se referirala i na riječi protukandidatkinje na izborima, nezavisne Marije Selak Raspudić, vezano za taj slučaj, kojoj je poručila kako nije primjereno u ovakvoj situaciji "parazitirati i naslađivati se".

"Nije mi jasno kako netko, pa evo i iz pozicije majke, može tako istupiti", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Čudna priča oko Kekina i Jelavića ima jedan jako zanimljiv detalj