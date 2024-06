Još je nekoliko tjedana ostalo do isteka roka kada će banke ukinuti prešutna prekoračenja računa. Odluka je to koja je donesena još u srpnju 2022. godine Memorandumom između Vlade i banaka s ciljem zaštite potrošača te zbog previsokih kamata. Novi ugovor kojim su iz prešutnog minusa prešli u dozvoljeni, iskoristilo je do sada oko 1,8 milijuna građana nakon što su dobili obavijest o isteku prešutnog prekoračenja.

Međutim, iako su banke definirale pravila za sve "regularne" situacije, postavlja se pitanje što je s građanima koji su u blokadi ili imaju ovrhe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Javila nam se čitateljica kojoj se dogodila upravo takva situacija.

"Nedavno sam bila u banci jer sam htjela produljiti prešutno prekoračenje. Kad je bankarica vidjela da mi je račun blokiran, rekla je da to neće moći biti moguće. Na moj upit što s osobama koje su u blokadi, gube li svi pravo na prešutno prekoračenje pošto ne mogu produljiti isto u zadanom roku, odgovor nisam dobila", ispričala nam je čitateljica i pojasnila:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije blokade računa imala sam dozvoljeno prešutno prekoračenje od 2000 eura. Iznos zbog kojeg sam bila blokirana otplatila sam za tri mjeseca te u tom razdoblju nisam mogla koristiti prešutni minus. Nakon deblokade računa, vratila mi se i mogućnost nastavka korištenja prekoračenja. Nakon tjedan dana od deblokade računa opet sam doživjela neugodno iznenađenje - banka mi je prešutno prekoračenje prebacila u kredit te traži otplatu kroz 12 rata po 150 eura mjesečno. S tim da sam ja nisam ništa potpisala, a obavijest sam dobila poštom tjedan dana kasnije", kaže čitateljica.

Na iznos kredita od 1750 eura, redovna kamatna stopa joj je 7,19 posto, a zatezna kamatna stopa - 7,50 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slijedi otplata na 12 rata

U Hrvatskoj ima preko 200 tisuća blokiranih građana među kojima je sigurno mnogo njih koji su se našli ili će se tek naći u situaciji naše čitateljice. Pitali smo HNB što im je činiti.

"Po pitanju prekoračenja po računima koji su u blokadi zbog pokrenutih ovrha možemo navesti da se u slučajevima kada dolazi do blokade redovnog računa, otvara račun zaštićenih primanja po kojem potrošač nastavlja dalje poslovati. Pri tome je važno napomenuti da se po računu zaštićenih primanja ne odobravaju ni ugovaraju prekoračenja. Međutim, ukoliko je prešutno prihvaćeno prekoračenje prethodno odobreno i iskorišteno (dijelom ili u cijelosti), a prije blokade redovnog računa, onog trenutka kada se blokira redovni račun, ukida se i to prekoračenje, a iskorišteni iznos tog prekoračenja potrošač otplaćuje u 12 mjesečnih obroka. Naravno, po prestanku blokade, zatvara se račun zaštićenih primanja, poslovanje potrošača se vraća na redovan račun po kojem se potom može zatražiti dopušteno prekoračenje u redovnom postupku.", rekli su iz HNB-a. Objasnili su i razliku između prešutnog i dozvoljenog minusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razlika između dopuštenog i prešutnog prekoračenja je u tome što za dopušteno prekoračenje potrošač mora podnijeti zahtjev i sklopiti ugovor, pri čemu će korisnik dobiti propisane informacije o uvjetima korištenja – iznosu, kamatnoj stopi, uvjetima korištenja i povrata i drugo. Na dopušteno prekoračenje primjenjuje se ograničenje efektivne kamatne stope, isto kao na nenamjenske kredite. U slučaju da se iznos prekoračenja smanjuje ili ukida, za taj smanjeni dio prekoračenja odnosno za ukinuto prekoračenje, banka mora omogućiti postupnu otplatu na 12 mjesečnih rata."

Upravo ta situacija dogodila se našoj čitateljici pa treba imati na umu da se to može dogoditi bez prethodnog upozorenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz HNB-a su naglasili da je za građane povoljniji dopušteni minus.

"Za razliku od dopuštenog prekoračenja, prešutno prekoračenje banka stavlja potrošaču na raspolaganje temeljem vlastite procjene i poslovne odluke, bez zahtjeva klijenta. Korištenjem tako odobrenog prekoračenja potrošač ga prešutno prihvaća. Ne sklapa se ugovor o prekoračenju, a banka je dužna potrošaču samo pružiti obavijest o raspoloživom iznosu i kamatnoj stopi. Na ova prekoračenja se ne primjenjuje ograničenje efektivne kamatne stope pa su uobičajeno skuplja od dopuštenih prekoračenja. Također, u slučaju da se iznos prekoračenja smanjuje, banka nije dužna omogućiti postupnu otplatu na 12 mjeseci."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dopušteno prekoračenje je povoljnije za potrošače jer im omogućuje bolju zaštitu i uobičajeno je da je povoljnije po cijeni od prešutno prihvaćenog prekoračenja.