Ušetao s puškom u ZET-ov autobus pa ga uhitili: Priča dobila nevjerojatan rasplet!

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Sve se dogodilo usred bijela dana, policija ga je brzo dohvatila

7.10.2025.
18:20
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sanjin Strukic/pixsell
Dvadesetogodišnjak je u ponedjeljak oko 15 sati izazvao paniku na autobusnoj stanici u Zagrebu noseći kacigu na glavi i držeći pušku u ruci. Građani su ga vidjeli kako ulazi u autobus, a mnogi su u panici pobjegli iz njegove blizine. 

Policija ga je privela, a tijekom kriminalistikog istraživanja policajci su zaključili da je mladić prekršio članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno da se na javnom mjestu ponašao na drzak i nepristojan način te da je narušavao mir ostalim prolaznicima, piše Index.

Iako su se neki uplašili da se radi o pravoj pušci, bila je riječ o airsoft pušci. Neslužbeno, mladić je s prijateljima trebao ići na airsoft okupljanje, no oni su se odvezli bez njega. Zato je, iako je bio opremljen kacigom i airsoft puškom, otišao na najbližu autobusnu stanicu kako im se pridružio. 

POGLEDAJTE VIDEO Ove godine malo više njih želi i za kuhare, ali najmanji broj prijava je za bačvare, zlatare i puškare

