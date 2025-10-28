Urušio se strop na zagrebačkom Dolcu! Zatvorili dio tržnice

KARIJERA NAKON KARIJERE /
Znatiželjni kupci stoje pred zatvorenim vratima hale
Znatiželjni kupci stoje pred zatvorenim vratima hale
U hali tržnice Dolac u Zagrebu urušio se dio stropa.
Na vratima je obavijest da je hala danas zavorena. "Hala tržnice Dolac danas, 28. listopada, privremeno je zatvorena za posjetitelje zbog pregeda koji su u tijeku. Zahvaljujemo se posjetiteljima i kupcima na razumijevanju", stoji na obavijesti.
Ispred ulaza skupilo se nešto kupaca, radnici objašnjavaju da je zatvoreno, objavio je Jutranji list.
Neslužbeno - jutros se urušio dio hale. Mliječni odjel tržnice i dalje normalno radi.
