Umro je Mario Suško, hrvatski pjesnik, esejist i prevoditelj

Umro je hrvatski pjesnik, esejist i prevoditelj, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Mario Suško, u petak u New Yorku u 84. godini, priopćio je HAZU.

Suško se rodio 17. prosinca 1941. u Sarajevu, gdje je 1965. diplomirao anglistiku na Filozofskom fakultetu, a doktorirao je 1973. na State University of New York (SUNY) u Stony Brooku. Predavao je književnost i jezikoslovlje na State University i Nassau Community Collegeu na Long Islandu od 1970. do 1976., a zatim je živio u Sarajevu sve do početka srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva, kada je 1993. otišao u SAD.

Objavio je 82 knjige, od toga 30 knjiga poezije te više knjiga prijevoda s engleskog jezika. Njegove rane pjesme, uklopljene u bosanskohercegovački kontekst, u duhu su konkretizma i vizualnoga pjesništva, a bave se tematizacijom samoga jezika kao poetske građe ("Prvo putovanje", 1965., "Drugo putovanje ili patetika uma", 1968.).

Američki i židovskoamerički utjecaji na poeziju

Nakon odlaska u SAD poezija mu je pod američkim i židovskoameričkim utjecajima pa u zbirkama miješa američku zbilju s ratnim, sarajevskim sjećanjem i obiteljskim pamćenjem, a lirski subjekt udvaja se na pjesnika koji je umro u opsadi Sarajeva i njegove američke dvojnike - "Mothers, Shoes and Other Mortal Songs" (1995.), "Versus/Exsul" (1998.), "The Life After" (2001.), "Eternity on Hold" (2005.), koje su prevedene i objavljene i na hrvatskome.

Prevodio je s engleskog jezika autore J. G. Ballarda, Donalda Barthelmea, Saula Bellowa, E. E. Cummingsa, Susan Sontag, Kurta Vonneguta, integralnu verziju "Vlati trave" Walta Whitmana i priredio više antologija: "Antologiju američke novele XX stoljeća" (1986.), "Crno na bijelo: antologija afro-američkog pjesništva dvadesetoga stoljeća" (2000.), "Obznana postojanja: moderna židovsko-američka pripovijest" (2006.).

Dobitnik je Nagrade Goranov vijenac za cjelokupan pjesnički opus (2015). Za dopisnog člana HAZU izabran je 2012., a 2015. nagrađen je Goranovim vijencem za cjelokupni pjesnički opus, priopćili su iz HAZU.

