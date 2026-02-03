FREEMAIL
PO NALOGU USKOK-A /

Uhićen načelnik Graničnog prijelaza Bajakovo: Doznajemo za što ga se sumnjiči

Foto: Robert Anic/pixsell/ilustracija

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju

3.2.2026.
8:43
danas.hr
Robert Anic/pixsell/ilustracija
Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Navedene radnje provode se u Vinkovcima u odnosu na policijskog službenika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti.

Kako RTL Danas doznaje, uhićen je načelnik Graničnog prijelaza Bajakovo jer se evidentirao da je na poslu, a bio je doma i primao plaću.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

