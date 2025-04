Ničim izazvana objava Mile Kekina otvorila Pandorinu kutiju i - danas je uhićen

U petak je u svom stanu u Zagrebu uhićen glazbenik Mile Kekin. Kako doznajemo, riječ je o akciji USKOKA i policije u kojoj nije uhićen samo glazbenik već još nekoliko osoba. Sumnja se na malverzacije s nekretninama, točnije riječ je o Općini Buje i kući Mile Kekina.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Navedene radnje provode se u Zagrebu i na području Istre u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", priopćio je USKOK.

'Najbizarniji događaj u mom životu'

Podsjetimo, sve se počelo 'kuhati' u prosincu prošle godine za vrijeme predsjedničke kampanje. Tada se Mile Kekin, ničim izazvan, na Facebooku osvrnuo na 'najbizarniji događaj u svoim životu'. Naveo je kako ga je netko 5. studenog nazvao s nepoznatog broja i predstavio se kao Nikica Jelavić 'ali ne onaj mafijaš, nego nogometaš' i rekao kako ga nešto treba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dogovorili su sastanak u kafiću na Britancu.

"Došao sam, kafić je bio pun, jedan gospodin mi je mahnuo, sjedio je u prvom dijelu za nepušače. On je pio čaj. Nakon par uvodnih rečenica, rekao mi je da ima nešto što ga već dugo muči, a nikad nije imao prilike pitati. 'Ona vaša pjesma Bačkizagre stuhpa šeja jel to bila pjesma o nama? Mi smo taman tad negdje završili u buksi.' Malo je reći da sam bio u šoku. Ostao sam bez riječi. Shvatio sam da se nisam našao s nogometašem Nikicom Jelavićem. Ali da ipak sjedim s Nikicom Jelavićem. Nastavio je da su oni išli k'o mladići u kino Triglav koje je i u spotu navedene pjesme, da su gledali karate filmove i pitao me da li smo mi možda bili u dealu s policijom da smo napravili takav spot. Nastavio je pričati, ali ja sam ga teško pratio jer sam gledao kako da se čim prije iščupam iz situacije. Rekao sam mu da nam oni nisu bili na pameti, da smo htjeli snimiti hrvatsku verziju Scarfacea. Potom je spomenuo da je neko vrijeme živio na Pantovčaku, da nije ni mislio da će jednog dana tu i graditi, a onda je spomenuo Bandića i kako se s njim nešto i moglo dogovoriti, ali da se s ovima ništa ne može. Ja sam se u tom času ustao rekao da tu ja nikom ne mogu pomoći, pozdravio se i otišao. Eto, takav je bio moj dan", napisao je tada Mile Kekin.

Otvorili Pandorinu kutiju...

I time se otvorila Pandorina kutija.

Nakon toga, Kekinova supruga Ivana, inače tadašnja predsjednička kandidatkinja, u odgovoru Plenkoviću na Facebooku navodi kako je otišla na policiju informirati ih o 'tom neželjenom susretu', ali istovremeno se javlja i Nikica Jelavić koji tvrdi da Mile i Ivana Kekin ne govore istinu, te je u konačnici i podigao tužbe protiv Ivane i Mile Kekina, ali i Sandre Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aferi koja je brzo postala glavna tema u kampanji za predsjedničke izbore, prethodila je kava na Britancu na kojoj su se našli Jelavić i Mile Kekin. Facebook status Mile Kekina koji je nastao nakon tog spominje se u prvoj tužbi, u kojoj Jelavić od bračnog para Kekin i Benčić traži odštetu u ukupnoj visini od tri tisuće eura. Jelavić u drugoj tužbi tvrdi da su bračni par Kekin i Sandra Benčić po "prethodnom dogovoru iznijeli niz lažnih tvrdnji koje svaka za sebe teško vrijeđaju oštećenikovo pravo na ugled, dobar glas, prikazujući ga kao prevaranta, opasnog mafijaša, kriminalca i pripadnika kriminalnog miljea od koga strahuje za fizičku sigurnost."

Za Grad sve čisto

I onda se zakotrljala priča o famoznom zemljištu u Istri. Naime, DORH je pokrenuo izvide protiv Ivane Kekin zbog kupovine zemljišta u Bujama po svega 9 eura po metru četvornom. Izvidi su se provodili oko cijena zemljišta od 400-tinjak četvornih metara koje je bračni par Kekin kupio za nešto više od 20 tisuća kuna na natječaju koji je 2018. raspisao Grad Buje. Češlja se i koncert Mile Kekina koji je s Hladnim pivom nastupio na manifestaciji Dani grožđa nakon moguće sporne kupnje. Iz Grada su tada poručili kako je sve u skladu sa zakonom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Suradnja s nadležnom institucijama bila je potpuna, a daljnje postupanje je isključivo na njima. Povezivanje kupnje zemljišta s održavanjem koncerta na manifestaciji u to vrijeme, nema nikakvih utemeljenosti", rekao je tada za RTL Danas gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin kojeg je navodno danas također 'posjetila' policija.

Da je sve bilo čisto, tvrdila je i Ivana Kekin za vrijeme kampanje. "U ovoj priči je sve čisto ko suza", odgovarala je na pitanje o spornom zemljištu u kampanji, a u njezinu obranu stale su i stranačke kolege koji su uperili svoj prst u tajming. "Mi smo apsolutno sigurni da tu nema ništa i ta se priča opet na neki način koristi u kampanji i ovaj put za predizborne svrhe", komentirala je Sandra Benčić.

A Mile? Više nije progovorio ni riječ...

Zanimljivo, od prvotne objave na Faceboku pa sve do dana današnjeg Mile Kekin nikad nije progovorio ni o Jelaviću ni o spornom zemljištu u Bujama, a sada mu je policija pokucala na vrata…

POGLEDAJTE VIDEO Kekinovi i dalje pod povećalom DORH-a zbog vile u Buju