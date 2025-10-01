KAKAV DAR... /

U Vatikanu opet zablistali Hrvati: Pogledajte što je papi poklonio mali Petar

U Vatikanu opet zablistali Hrvati: Pogledajte što je papi poklonio mali Petar
Foto: Screenshot X

Mali Petar doživio je poseban trenutak tijekom opće audijencije na Trgu sv. Petra u Vatikanu

1.10.2025.
18:01
danas.hr
Screenshot X
Mali Petar Šarić, član Hrvatske katoličke misije u Bernu i sin Tomislava i Štefanije Šarić iz Omolja kod Tomislavgrada (župa Seonica), doživio je poseban trenutak tijekom opće audijencije na Trgu sv. Petra u Vatikanu, javlja Hercegovina.info.

Petar se uspio približiti Svetom Ocu i predati mu hrvatski navijački šal, koji je papa Lav XIV. srdačno prihvatio i potpisao, na radost dječaka i okupljenih vjernika.

 

 

Inače, hodočašće u Rim i Asiz okupilo je pedeset hodočasnika iz misije u Bernu, čiji je voditelj fra Antonio Šakota.

U Vatikanu opet zablistali Hrvati: Pogledajte što je papi poklonio mali Petar