Na Braču pronađen uginuli dupin nasukan na plaži: Stručnjak objasnio uzrok smrti

U Supetru na Braču u ponedjeljak je pronađen nasukani uginuli dupin, a fotografiju je za Morski.hr poslala čitateljica.

Prema ozljedama čeljusti i porezotini ispod vrata, koje se vide na fotografiji, dupin je najvjerojatnije uginuo od nekog vanjskog uzroka.

"Apsolutno je moguće da je u pitanju ribolovni alat s akutnim smrtnim ishodom", kazao je za Morski.hr, dr. Andrej Gajić, međunarodno priznati stručnjak u morskoj biologiji i patobiologiji.

Uginuo u mukama

Dupini, koji se zapetljaju u ribarsku mrežu, najčešće ugibaju zbog gušenja ili utapanja. Dupini su, kao i ljudi, sisavci koji dišu zrak pa ih mreža može spriječiti dolazak do površine i obnove zraka u plućima.

To najčešće dovede do smrti u mukama uslijed nedostatka kisika.

U ovakvim je situacijama najbolje pozvati lokalne veterinare ili policiju, koja obavještava veterinarsku službu.

