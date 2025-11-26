Na Braču pronađen uginuli dupin nasukan na plaži: Stručnjak objasnio uzrok smrti
U Supetru na Braču u ponedjeljak je pronađen nasukani uginuli dupin, a fotografiju je za Morski.hr poslala čitateljica.
Prema ozljedama čeljusti i porezotini ispod vrata, koje se vide na fotografiji, dupin je najvjerojatnije uginuo od nekog vanjskog uzroka.
"Apsolutno je moguće da je u pitanju ribolovni alat s akutnim smrtnim ishodom", kazao je za Morski.hr, dr. Andrej Gajić, međunarodno priznati stručnjak u morskoj biologiji i patobiologiji.
Uginuo u mukama
Dupini, koji se zapetljaju u ribarsku mrežu, najčešće ugibaju zbog gušenja ili utapanja. Dupini su, kao i ljudi, sisavci koji dišu zrak pa ih mreža može spriječiti dolazak do površine i obnove zraka u plućima.
To najčešće dovede do smrti u mukama uslijed nedostatka kisika.
U ovakvim je situacijama najbolje pozvati lokalne veterinare ili policiju, koja obavještava veterinarsku službu.
