FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIO U MUKAMA /

Na Braču pronađen uginuli dupin nasukan na plaži: Stručnjak objasnio uzrok smrti

Na Braču pronađen uginuli dupin nasukan na plaži: Stručnjak objasnio uzrok smrti
×
Foto: Morski.hr

U ovakvim je situacijama najbolje pozvati lokalne veterinare ili policiju, koja obavještava veterinarsku službu

26.11.2025.
8:31
danas.hr
Morski.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Supetru na Braču u ponedjeljak je pronađen nasukani uginuli dupin, a fotografiju je za Morski.hr poslala čitateljica.

Prema ozljedama čeljusti i porezotini ispod vrata, koje se vide na fotografiji, dupin je najvjerojatnije uginuo od nekog vanjskog uzroka. 

Na Braču pronađen uginuli dupin nasukan na plaži: Stručnjak objasnio uzrok smrti
Foto: Morski.hr

"Apsolutno je moguće da je u pitanju ribolovni alat s akutnim smrtnim ishodom", kazao je za Morski.hrdr. Andrej Gajić, međunarodno priznati stručnjak u morskoj biologiji i patobiologiji.

Uginuo u mukama

Dupini, koji se zapetljaju u ribarsku mrežu, najčešće ugibaju zbog gušenja ili utapanja. Dupini su, kao i ljudi, sisavci koji dišu zrak pa ih mreža može spriječiti dolazak do površine i obnove zraka u plućima. 

To najčešće dovede do smrti u mukama uslijed nedostatka kisika. 

U ovakvim je situacijama najbolje pozvati lokalne veterinare ili policiju, koja obavještava veterinarsku službu.

POGLEDAJTE VIDEO: Znanstvenici sumnjaju da dupini mogu oboljeti od Alzheimera

DupinBračSupetar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIO U MUKAMA /
Na Braču pronađen uginuli dupin nasukan na plaži: Stručnjak objasnio uzrok smrti