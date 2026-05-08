U sudaru kraj Ivanić-Grada poginuo omiljeni bubnjar (20): 'Izgubili smo dio sebe'

U četvrtak navečer oko 21.43 sata dogodila se teška prometna nesreća na autocesti A3. Policija je sinoć kratko izvijestila da je poginuo vozač osobnog automobila. U nesreći na 68. kilometru u smjeru istoka, kraj Ivanić-Grada sudjelovali su teretni automobil s prikolicom i osobni automobil.

Identitet stradalog nije odmah bio poznat, ali danas su se prijatelji oprostili od njega. Poginuli mladić 20-godišnji je Borna Jurički, hrvatski glazbenik i bubnjar benda Orkestar Druga Dimenzija. Bend se od Borne oprostio na Facebooku.

"Ne možemo vjerovati da ovo pišemo i da ovo moramo izgovoriti naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan dio sebe. Trenutačno ne možemo puno više reći jer sve riječi su suvišne, osim da te volimo Borna, dio si naše obitelji i jednog dana, negdje dalje, ponovno ćemo se sresti", napisali su.

POGLEDAJTE VIDEO: U sudaru u Novom Zagrebu, auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'