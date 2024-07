U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, a u većini krajeva i vrlo vruće. Temperature će biti između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva, poručuju iz DHMZ-a.

U unutrašnjosti su ponegdje mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, a navečer na sjeveru zemlje.

Za danas je izdan crveni alarm u većini Hrvatske, a tek je u Gospićkoj regiji narančasto upozorenje:

Foto: DHMZ

No, ako mislite da je danas vruće, sutra će biti još gore. Cijela Hrvatska je u crvenom, odnosno vrijeme će biti izuzetno opasno.

"Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, poslijepodne jači razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom kojih može biti i na sjevernom Jadranu, a u noći uglavnom na krajnjem sjeveru zemlje. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i južni. Najniža temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 28, a najviša između 33 i 38 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za sutra.

Foto: DHMZ

