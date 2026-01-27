U Hrvatskoj je pogođen Eurojackpot 5+1, saznalo se gdje ide novac!

ZAVODLJIVA /
Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u donjem rublju! Mnogi nisu bili spremni za ovo...
Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12 eura
U 8. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 18, 19, 29, 32 - 8, 9 koji su igraču iz Splita donijeli dobitak „5+1“ u iznosu od 409.452,70€, javlja Hrvatska lutrija.
Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12€. Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, VELEBITSKA 125, SPLIT!
Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u petak 30.1.2026.
POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori otkrio zašto će Hrvatska pobijediti Mađarsku za polufinale