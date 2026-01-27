FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA SREĆA! /

U Hrvatskoj je pogođen Eurojackpot 5+1, saznalo se gdje ide novac!

U Hrvatskoj je pogođen Eurojackpot 5+1, saznalo se gdje ide novac!
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12 eura

27.1.2026.
21:47
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U 8. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 18, 19, 29, 32 - 8, 9 koji su igraču iz Splita donijeli dobitak „5+1“ u iznosu od 409.452,70€, javlja Hrvatska lutrija.

Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12€. Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, VELEBITSKA 125, SPLIT!

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u petak 30.1.2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori otkrio zašto će Hrvatska pobijediti Mađarsku za polufinale

EurojackpotHrvatska LutrijaSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVA SREĆA! /
U Hrvatskoj je pogođen Eurojackpot 5+1, saznalo se gdje ide novac!