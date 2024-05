Političari i građani (barem velika većina) s nestrpljenjem su čekali parlamentarne izbore. Izlaznost je bila golema. Neki su htjeli promjene, neki su željeli da vladajući ostanu vladajući, ali iako je prošlo skoro tri tjedna i relativan pobjednik, HDZ, je bio jasan odmah, tko će biti na vlasti, još nije jasno.

Pitali smo čitatelje na portalu Danas.hr razumiju li u postizbornom pregovaranju koja bi stranka s kim ili ne bi i zašto.

"Savršeno da" razumije 38 posto čitatelja, "pogubilo se" njih 32 posto, a njih 30 posto pita se što još traje "ovo oko izbora".

Krenimo redom, za ove koji su se pogubili i za ove koji misle da je agonija gotova:

HDZ koji je osvojio 61 mandat, treba DP koji je odnio 14 mandata. Očekivao je da će slomiti DP i natjerati ih da pristanu i na manjince s ukupno osam, gdje spada i SDSS i njihova tri mandata, koji sada već tradicionalno čini većinu, ali to je jedan od uvjeta preko kojeg DP neće prijeći. Barem to tako sada tvrde. Kako će na to reagirati Milorad Pupovac, vidjet ćemo danas.

Domovinski pokret od početka govori da želi složiti Vladu bez manjinaca iako se to zapravo odnosi na SDSS.

Politički partner HDZ-a, HSLS-ov Dario Hrebak nakon razgovora s Jandrokovićem rekao je kako nije oduševljen većinom. Naglasio je da Plenković ima njegovo povjerenje, a vidjet će hoće li ga imati i DP.

Rijeke pravde nakon izbora osvojile su samo 42 mandata pa čak ni s Možemo! i njihovih 10 mandata ne mogu do većine.

Nakon izbora, koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić pozvala je sve druge stranke koje su dobile saborske mandate da se što prije izjasne o mogućnosti formiranja parlamentarne većine bez HDZ-a te naglasila da treba spriječiti dolazak na vlast najdesnije vlade ikad.

Većinu na strani kontra HDZ-a činile bi one stranke koje su bile progresivna opozicija u prošlom saborskom sazivu, zatim zastupnici Mosta i nacionalnih manjina, a tu je i Fokus (1 mandat), IDS (2 mandata) i NP Sjever (2 mandata).

Most je s 11 mandata, na ovim izborima ostao dosljedan i podsjetio građane da je DP obećavao da neće ići s HDZ-om. Pozvali su sve oporbene stranke da se konstituira sabor. Od toga se ništa nije dogodilo.

Hoće li do kraja ovog tjedna sve biti jasno, vidjet ćemo...

