HDZ uvjerava da idući tjedan imamo većinu, a na koji način će manjine podržati većinu, odlučit će na sastanku u utorak kada bi trebalo biti jasno ostaje li tko, osim SDSS-a, formalno van Vlade. A kako smo ranije neslužbeno doznali, zbog želje Domovinskog pokreta iz nje ispada SDSS.

O fotofinišu slaganja većine, u studiju RTL-a Danas razgovarali smo s našim političkim analitičarima Matom Mijićem i Krešimirom Macanom.

SDSS ispao iz Vlade, ali...

Prvi put od Sanaderove Vlade, moguće Vlada bez SDSS-a. Što to znači za hrvatsku politiku?

Mijić: "Jedina veća travestija od toga da su manjine prevaga o tome tko formira Vladu je to da dio manjina predstavlja prevagu o tome tko formira Vladu. To se sad lagano pretvara u lagano obesmišljavanje ovakvog manjinskog predstavništva i to nije dobro za položaj manjina ni onoga tko slaže Vladu. Šteta što tako ispada, ali čini se da ne mogu drukčije do poželjnog broja ruku".

Macan: "Takav je sustav i vjerojatno će se o tome raspravljati. I Domovinski pokret je, pretpostavljam, htio složiti koaliciju bez manjina. Pa mogu reći da manjine ne smiju biti presudne kod formiranja Vlade jer to je njihov stav od početka".

Mijić: "Ovo je dosta zeznuta situacija jer ispada da su neke manjine neprijateljske, a neke druge su poželjne u Vladi. S druge strane, Domovinski pokret je vrlo jasno u kampanji rekao zašto ne SDSS, nikad nisu rekli ne srpska manjina ili ne manjine. Jer je po njima to protuustavna stranka koju su osnovali četnici. Ako Andrej Plenković prihvaća takav narativ da ne može SDSS jer je to četnička stranka, a Pupovac mu učini uslugu i sam se povuče, znači da i Pupovac sam prihvaća taj narativ. To dosta dovodi SDSS u tešku političku situaciju. Mi ovdje pričamo o tehnologiji broja ruku, a stvar je i politike. Politički je bio uvjet DP-a zašto ne SDSS. Ako se taj uvjet prihvati, znači da i SDSS doista jest takva stranka".

Javno bez SDSS-a u Vladi, a koji su dogovori pod stolom?

Macan: "Sve će biti moguće dogovoriti. Mislim da to ne znači nikakav korak unazad što se tiče prava manjima, ali mijenjaju se odnosi što se tiče utjecaja manjina na Vladu. Ne vjerujem da će biti puno financijski zakinuti, ali DP je postavio jasne uvjete. Prvo je bilo Vlada, a sad će biti vjerojatno financiranje novost, i u drugom koraku ide raspored ministarstava. To će se vjerojatno dogovarati od utorka i bit će još biti teških pregovora, neće biti jednostavno".

Finale pregovora za novu Vladu

Mislite li da ima neki dogovor zašto se Pupovac povukao? Mislite li da će mu se nadomjestiti nekako?

Macan: "A mora se. Cijelo vrijeme to govorim, a sad imamo potvrdu iz Beograda, Tomislav Žigmanov i o toj Frankenstein vladi. Tamo je puno ministara samo da bi bili ministri. Ali je on formalno postavljen za ministra za ljudska prava i manjine te će automatski Aleksandar Vučić u svakoj prilici, ako mi ne nađemo odgovarajuće rješenje, prigovarati 'vidite što se događa Srbima u Hrvatskoj'. Uvijek se mora voditi briga o toj regionalnoj komponenti".

Idemo povući paralelu između Vlade HDZ-a i Mosta te Vlade HDZ-a i Domovinskog pokreta. Koliko će ta Vlada biti stabilna?

Mijić: "Ovo što sad imamo će zapravo biti Vlada Karamarkovog HDZ-a bez Mosta i Karamarka. Most je ipak u onoj Vladi bio nekakva reformska komponenta".

Macan: "Ovo su svi domaći igrači".

Mijić: "Tako je, ovo su domaći igrači samo više nema Tomislava Karamarka tako da se sad vraćamo u 2015., ali bez Mosta".

Što to znači za Andreja Plenkovića?

Mijić: "Ako stvari ostanu ovakve i taj dogovor (HDZ-a i Domovinskog pokreta bez SDSS-a, op.a.) bude ovakav, Plenković je ipak izgubio na snazi, i unutar stranke i koalicije. On je dosad određivao sve uvjete. Ako se ovo ovako odvije, ispada da Plenković više nema snagu sam određivati uvjete po kojima će koalirati i voditi Vladu, što znači da će desno krilo stranke i koalicijski partneri imati veći utjecaj nego što bi to htio".

Macan: "Ali formiranjem Vlade ostaje jedinstveni pobjednik izbora s tri mandata".

Moguće naknadno preslagivanje Vlade?

Kako bi nam se život promijenio ovom Vladom? Koliko će Plenković moći nastaviti svoj dosadašnji smjer ili će se to drastično mijenjati?

Macan: "Što se nas tiče, to je porez na nekretnine i neke druge stvari. Ako bi došlo do konsenzusa da se uvede, to bi osjetili svi iznajmljivači i ostali. No, vidimo da DP i HDZ shvaćaju ove četiri godine kao priliku da se nešto promijeni sustavno i uvede reda i da daljnji smjer za Hrvatsku. A to je ta neka apartmanizacija, pitanje kako je riješiti".

Po stanju korupcije hoće li se što mijenjati i po pitanju borbe protiv nje?

Macan: "Domovinski pokret će tu biti žestok koliko sam shvatio".

Mijić: "Moram priznati da ne vjerujem da HDZ može promijeniti svoj model vladanja bez da se malo odmore u opoziciji. Treći mandat zaredom HDZ-u daje potvrdu da je ovo dosad bilo dobro tako da sumnjam da će po tom pitanju previše mijenjati".

Spomenuli ste četiri godine mandata ove Vlade, neće li Plenković možda ići u neko preslagivanje i tako ojačati svoju poziciju?

Macan: "Mislim da ako dobro sjedne na početku, nema ove situacije s Mostom. Kod Mosta morate čekati kad će vas oni iskrcati, a ovdje je obrnuto. A ovdje kako su svi domaći i nema izdajnika, mislim da bi moglo potrajati ako bude se politika složila i ne bude velikih poremećaja".

Mijić: "A veliko je pitanje je li Plenković jednom nogom tu, a drugom prema izlazu. I o tome previše toga ovisi".

Pozicija Zorana Milanovića

Traju pregovori i svi nekako šute. A šuti i predsjednik Zoran Milanović. Kako to komentirate?

Macan: "On nema previše toga reći. Sutra je Sveti Duje i svečana sjednica. Zoran Milanović ide i ima govor, a ide i HDZ-ov Branko Bačić kao izaslanik. Izbjegavaju se bilo kakvi susreti jer se nema što. Milanović je zapravo izborni gubitnik. Pokrenuo je cijelu ovu priču, Ustavni sud mu je dao dva žuta kartona. Plenković možda kreće malo žešće, ali vidjeli smo odgovor koji je dobio na SOA-u. On će odgovoriti kad može unutar Ustava. I bitan je datum sazivanja Sabora".

Mijić: "Ono što treba uvijek imati u primisli kad je u pitanju Zoran Milanović je to da on kreira jako puno kaosa, ali se to nikad ne odrazi na njega osobno. On, ako to poželi, će vjerojatno ostati jak akter u domaćoj politici, iako nije ovo prvi put da je napravio kaos. Vlastitu stranku je dokusurio, sad je plesao na rubu Ustava. Vidimo po istraživanjima rejtinga da je Zoran Milanović uvijek tu u vrhu i drži se postojano".

Mislite li da ide po drugi mandat ili ne?

Mijić: "Teško je to procijeniti, ali ako bude htio, mislim da ima solidne šanse. Pogotovo zbog ovog sukoba s Ustavnim sudom za koje je pitanje kakva je njegova budućnost. Ustavnim sucima sad u lipnju istječe mandat, imaju još šest mjeseci po automatizmu. A već u 12. mjesecu nema Ustavnog suda, a tad na red dolaze predsjednički izbori. Tko zna što će tu još biti, ali bit će svakako zanimljivo".

Macan: "A i samim time ako se formira Vlada, automatski simpatije idu na drugu stranu, da predsjednik bude s drugog brda".