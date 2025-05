Tuča pogodila okolicu Zagreba: Pogledajte što nam tek stiže, DHMZ izdao upozorenja

Iako je četvrtak ujutro započeo sunčano i stabilno, vrijeme se brzo preokrenulo, a oko 13 sati snažno nevrijeme pogodilo je područje Velike Gorice.

Foto: Weather Channel

U jednom trenutku počela je padati i tuča. Sve je trajalo nekoliko minuta, ali dovoljno dugo da ostavi led veličine lješnjaka.

Foto: Weather Channel

Ovaj iznenadni obrat samo je početak ozbiljnije promjene vremena koja je, prema upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najavljena za četvrtak i petak.

Foto: Weather Channel

Foto: Weather Channel

DHMZ izdao upozorenja

Iako je prijepodne bilo stabilno, od sredine dana počelo je jače naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom, a prema večeri kiša će zahvatiti i Jadran.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za veći dio zemlje, uključujući sjeverne i središnje krajeve, gdje se očekuju obilni pljuskovi, udari vjetra veći od 65 km/h i moguće grmljavinske nepogode. Uz to, jak jugozapadni vjetar u unutrašnjosti će postupno okretati na sjeverni, dok će na Jadranu navečer zapuhati jaka bura, osobito izražena podno Velebita.

Petak donosi djelomično razvedravanje, ali uz svježije temperature – na kopnu se ujutro očekuje od 3 do 8 °C, a tijekom dana jedva do 17 °C. Na moru će biti nešto ugodnije, s dnevnim temperaturama do 22 °C. No, iako će ponegdje zasjati sunce, vremenske neprilike još nisu gotove.

Na Kvarneru i u Velebitskom kanalu bura bi mogla imati orkanske udare iznad 110 km/h, zbog čega je izdano narančasto upozorenje. Građanima se savjetuje oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom te osiguravanje predmeta koji bi mogli biti nošeni vjetrom.

Vikend ne donosi potpuno smirivanje – i dalje se očekuju povremeni pljuskovi, osobito u nedjelju popodne kada bi ponovno moglo doći do grmljavinskih nevremena.

Stručnjaci pozivaju građane da prate najnovije prognoze i upozorenja, osobito ako planiraju putovanja ili boravak na otvorenom. Nevrijeme kakvo je danas pogodilo Veliku Goricu moglo bi se ponoviti i u drugim dijelovima zemlje.

