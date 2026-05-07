Tragedija je bila kap koja je prelila čašu, potreseni ministar prelomio: 'Podnosim ostavku'

Damir Krstičević, general Hrvatske vojske i bivši potpredsjednik Vlade te ministar obrane, jedna je od najistaknutijih figura novije hrvatske političke i vojne povijesti.

Njegov put od zapovjednika legendarne Četvrte gardijske brigade u Domovinskom ratu do ključnog čovjeka u Vladi Andreja Plenkovića bio je obilježen velikim ambicijama, projektima modernizacije vojske, ali i nizom kontroverzi koje su na kraju dovele do njegove ostavke.

Njegov ministarski mandat, premda ispunjen naporima za jačanje obrambenih sposobnosti, ostao je u sjeni propale nabave borbenih aviona, neusklađene imovinske kartice i tragičnih nesreća koje su ga natjerale na povlačenje.

Tragičan kraj mandata i vojnička čast

Bio je 7. svibnja 2020. godine kada se vojni školski zrakoplov Zlin srušio kod Biljana Donjih nedaleko od Zadra. U nesreći su živote izgubila dva pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, natporučnik Marko Novković i poručnik Luka Jagatić. Ta je tragedija bila kap koja je prelila čašu za tadašnjeg ministra obrane. Iste večeri, na izvanrednoj konferenciji za novinare u vojarni u Zemuniku, vidno potreseni Krstičević stao je pred kamere i izgovorio rečenicu koja je odjeknula Hrvatskom: "S današnjim danom podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra obrane."

Objasnio je da je to pitanje odgovornosti i vojničke časti. "Teško je izgubiti hrvatskog vojnika", rekao je, podsjetivši i na helikoptersku nesreću koja se dogodila samo tri mjeseca ranije, u siječnju iste godine, kada su također poginula dva pilota. Premijer Andrej Plenković prihvatio je njegovu ostavku, no naglasio je kako to čini iz poštovanja prema njemu kao čovjeku i prijatelju, a ne zato što ga smatra odgovornim za nesreću. "[Razumijem] da je ova situacija na njega osobno utjecala", izjavio je Plenković, dodavši kako neće imenovati novog ministra do kraja mandata Vlade.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ovo, međutim, nije bio prvi put da je Krstičević ponudio ostavku. U ljeto 2017. godine, usred katastrofalnih požara u Dalmaciji, najavio je odlazak zbog kritika na račun reakcije vojske. No, nakon nekoliko dana razgovora s premijerom i, kako je naveo, poziva podrške brojnih branitelja i građana, povukao je odluku. Tada je kao ključan razlog za ostanak naveo bezrezervnu podršku premijera Plenkovića njemu i projektima koje je pokrenuo. Tri godine kasnije, podrška nije bila dovoljna da ga zadrži u Vladi.

Od bojišta do Banskih dvora

Vojnički poziv Damir Krstičević osjećao je od djetinjstva u rodnom Vrgorcu. Nakon završene vojne gimnazije u Sarajevu i Vojne akademije u Beogradu, raspad Jugoslavije zatekao ga je kao mladog časnika. U ljeto 1991. godine pridružio se Zboru narodne garde i započeo svoj ratni put. Ubrzo je postao jedan od ključnih zapovjednika u 4. gardijskoj brigadi, čiji je legendarni status dobrim dijelom i njegova zasluga.

Nakon rata, karijeru je nastavio u Hrvatskoj vojsci, a dodatno se školovao i na prestižnom United States Army War Collegeu u SAD-u, gdje je 2018. godine uvršten u Kuću slavnih. Ipak, njegova vojna karijera naglo je prekinuta 2000. godine. Bio je jedan od potpisnika otvorenog pisma dvanaestorice generala kojim se kritizirala politika tadašnje vlasti prema Domovinskom ratu, zbog čega ga je predsjednik Stjepan Mesić umirovio.

Foto: rtl danas

Nakon umirovljenja, Krstičević se okrenuo privatnom sektoru, gdje je proveo 16 godina na menadžerskim pozicijama u tvrtkama M SAN Grupa i King ICT. Te su tvrtke, posebno King ICT, često poslovale s državom, što će postati predmetom medijskog interesa kada se 2016. godine vratio u javni život kao potpredsjednik Vlade i ministar obrane u Vladi Andreja Plenkovića.

Afere koje su obilježile mandat

Iako je u ministarstvo ušao s velikim entuzijazmom i najavama modernizacije, njegov mandat pratile su brojne afere koje su bacile sjenu na njegov rad.

Propala nabava borbenih aviona

Najveći i najskuplji skandal bila je propala nabava eskadrile borbenih aviona. Hrvatska se odlučila za kupnju 12 rabljenih i modificiranih izraelskih aviona F-16 Barak za 500 milijuna dolara. Krstičević je posao predstavljao kao povijesni iskorak za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Međutim, cijeli je projekt propao početkom 2019. godine kada su Sjedinjene Američke Države, kao proizvođač zrakoplova, blokirale prodaju. Washington nije dao odobrenje Izraelu da trećoj strani proda avione s ugrađenom izraelskom, a ne originalnom američkom opremom.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Neuspjeh posla izazvao je političku buru i postavio brojna pitanja o transparentnosti i vođenju projekta. Kritičari su upozoravali da se Hrvatska upustila u posao bez čvrstih jamstava, a pojavile su se i sumnje u potencijalni sukob interesa. Naime, mediji su otkrili da je tvrtka King ICT, u kojoj je Krstičević bio dugogodišnji menadžer, osnovala novu tvrtku registriranu, između ostalog, za održavanje zrakoplova. To je potaknulo špekulacije da bi upravo ta tvrtka dobila unosne ugovore o servisiranju aviona, što je Krstičević oštro demantirao.

Imovinska kartica i druge kontroverze

Osim afere s avionima, Krstičević se našao pod lupom javnosti i zbog nesrazmjera u imovinskoj kartici. Mediji su otkrili da je prijavio znatno manju kvadraturu i vrijednost obiteljske kuće u Žaboriću. Nakon medijskih napisa, ministar je ispravio podatke u kartici. Također, suočio se i s optužbama za plagijat završnog rada s američke vojne škole, što je on odbacio tvrdeći da se radilo o seminarskom radu u kojem je uredno naveo izvore.

Tijekom mandata pratile su ga i optužbe iz Bosne i Hercegovine za navodne ratne zločine tijekom operacije Maestral 2, koje je on negirao tvrdeći da njegova postrojba nije bila na tom području. Kritike je izazvao i zbog pohvala na račun operacije Medački džep te zbog legitimiranja nazočnosti osuđenog Mirka Norca na jednoj od obljetnica.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Savjetnik iz sjene

Nakon ostavke u svibnju 2020. godine, Damir Krstičević nije u potpunosti napustio politiku. Iako se povukao s najistaknutijih funkcija, premijer Plenković ubrzo ga je imenovao svojim posebnim savjetnikom za obranu. Na toj poziciji ostao je ključna figura iz sjene, čije se iskustvo i mišljenje i dalje cijene u Banskim dvorima i Ministarstvu obrane.

Njegova ostavština ostaje složena. Za jedne je beskompromisni ratni zapovjednik i domoljub koji je pokušao modernizirati vojsku, ali je zbog osjećaja časti odstupio nakon tragedije. Za druge, on je političar čiji je mandat bio obilježen netransparentnim poslovima i aferama koje su naštetile ugledu Vlade i države. Njegov put pokazuje koliko je tanka linija između vojničke slave i političkih izazova u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO Krstičević se za RTL prisjetio dana kad je krenula Oluja: 'Tuđman je htio da u Knin uđemo dan kasnije'