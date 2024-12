Tomo Pavić 'Zrikavac' pušten iz zatvora u Remetincu

Sudac istrage odlučio je u petak da se ukine pritvor Tomi Paviću iz krapinske podružnice HZZO-a, a u istražnom zatvoru ostaju poduzetnik Saša Pozder te braća Nikola i Novica Petrač, osumnjičeni u ‘aferi Mikroskopi‘, u koju je upleten i bivši ministar zdravstva Vili Beroš. 'Uskok je postavio zahtjev za produženje istražnog zatvora, što je legitimno, a sud je pokazao da on ipak mora kontrolirati situaciju i odbiti dijelove u onim dijelovima u kojima nisu dovoljno obrazloženi i zato je donio odluku o ukidanju istražnog zatvora protiv mog branjenika, Tome Pavića. Siže je u tome da ne postoji mogućnost ponavljanja djela za gospodina Pavića', rekao je odvjetnik Ivo Farčić za nacionalnu televiziju nakon održanog ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu. Dodao je kako se Paviću ukida istražni zatvor onog trenutka kada sud napiše odluku. 'To je sad tehničko pitanje. Ali on je danas vani', objasnio je. Na pitanje što slijedi dalje, odvjetnik Farčić rekao je da će ga braniti. 'To je veliki spis. Sad smo konačno došli do njega. Moramo ga kopirati i pripremiti obranu. To će sada biti puno lakše jer je na slobodi, pa ćemo moći zajedno raditi', rekao je. Donesena je i odluka o produljenju istražnog zatvora braći Petrač, Novici i Nikoli, te Saši Pozderu za još 30 dana zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, ali ne i zbog ponavljanja djela.