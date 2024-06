Gradska plinara Zagreb - Opskrba podnijela je tužbu protiv odluke HERA-e o određivanju javnog opskrbljivača plinom za područje Grada Zagreba, objavio je Zagrebački holding. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je posjetio Osnovnu školu Otok Zagreb gdje je obišao novouređene sportske dvorane. S gradonačelnikom su bili njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, kao i drugi suradnici. Nakon obilaska, održana je redovna konferencija za medije.

"Doista mi je zadovoljstvo da je ovo jedna u nizu sportskih dvorana koje uređujemo po školama širom Zagreba. To je itekako bitno kako bi se nastava i sve druge aktivnosti mogle odvijati na kvalitetan način. Za ovaj projekt, govorimo o nekih pola milijuna eura, bez PDV-a. Investicija je trajala oko četiri mjeseca. Do kraja ovog mandata, potpuno ćemo obnoviti 14 školskih dvorana. To je bez presedana u povijesti Zagreba. U tom tempu ćemo, nadam se, nastaviti i nakon izbora. Pored toga, kad već govorimo o sportu, imat ćemo rebalans proračuna na skupštini u četvrtak. Povećat ćemo iznos za Sportski savez Grada Zagreba na 25 milijuna eura. Isto tako, za vrhunski sport smo utrostručili sredstva. Vjerujem da će učenici uživati u novoj sportskoj dvorani", uvodno je kazao Tomašević.

Tomašević je potom odgovarao na pitanja novinara nevezana uz temu. "Kao što znate, Holding je priopćio da je sukladno najavama pokrenuo pravni spor vezan uz natječaj HERA-e. Ta tužba je podnesena Upravnom sudu budući da na odluku HERA-e, na odluku 29. svibnja, nije moguće bilo uložiti žalbu. Tu je dosta argumenata, samo neki su navedeni u priopćenju. Ključno je da su propisani kriteriji za odabir na ovakvom natječaju i da su ključni tehnička i stručna sposobnost ponuditelja. HERA nije propisala da su subjekti dužni dostaviti dokaz da imaju kupljen plin. S druge strane, bitna je financijska sposobnost onih koji se javljaju za natječaj. Ono što je dosta bitno je da je u natječaju bilo dosta proceduralnih grešaka. Bio je protuzakonit", rekao je Tomašević.

"Na zadnji dan roka se objavljuje informacija o natječaju u Narodnim novinama. Zakonska je obaveza da se objavi u Narodnim novinama, HERA je to učinila tek na zadnji dan roka. S druge strane, bitno je da se po Zakonu treba objaviti informacija o natječaju u službenom listu Europske unije. HERA to uopće nije učinila. To je direktno kršenje zakona. HERA potpuno proizvoljno određuje uvjete u natječaju koji su suprotni zakonu. Tko HERA-i daje pravo da ide mimo zakona? Očekujemo da Ustavni sud poništi odluku", kazao je gradonačelnik Zagreba.

Govorilo se i o rodnoj ideologiji. "Ne znam što je rodna ideologija. U dva predmeta smo uveli građanski odgoj i obrazovanje. Taj program je opcionalan. Sve više učenika se na njega prijavljuje. Teme poput rodne ideologije su teme koje guraju stranke poput Domovinskog pokreta. Stavljate mi riječi u usta i želite otvarati teme koje uopće nisu teme. Rekao sam sve što imam reći na tu temu", odgovorio je Tomašević.

Komentirao je i remi Hrvatske s Italijom na Europskom prvenstvu. "Žao mi je igrača. Vidjelo se na njihovom licima kako im je bilo", kazao je Tomašević i rekao da će se zaustaviti na komentiranju nizozemskog sudca.

