Šuta prozvao Ivoševića za upad u sustav, stigao mu odgovor: 'Tvoja desna ruka ima pristup podacima kojima ne bi smio'

"Ovakav napad na institucije od jedne političke stranke nikada nije zabilježen", poručio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u subotu na izvanrednoj konferenciji za medije nakon što je Grad sinoć objavio da ja neovlaštena osoba mjesecima pristupala informatičkom sustavu gradske uprave i imala uvid u osobne podatke građana.

Otkrio je da je neovlašteni pristup zabilježen s korisničkog računa bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića.

"Ovo je propust svih onih koji su to trebali spriječiti. Pozivam sve dionike iz stranke Centar da se maksimalno povuku iz politike", dodao je, nazvavši cijelu situaciju "skandaloznom".

Ivošević pod povećalom

Sve je trajalo od 10. lipnja pa do 9. listopada, a Grad je najavio da će u "najkraćem roku" provjeriti u kojem opsegu je došlo do ugroze osobnih podataka. Vjeruje se da su kompromitirani osjetljivi podaci, poput IBAN-a, medicinskih dokumentacija i podaci koji se odnose za djecu.

Šuta je na konferenciji otkrio da je s adrese bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića izuzeto 660 predmeta, i to onih koji su bili u djelokrugu rada bivšeg gradonačelnika.

"Trenutačno ne mogu direktno prozvati nikoga, niti smatram da je netko od mojih kolega zajedno s Ivoševićem sudjelovao u ovim nečasnim radnjama’, kazao je Šuta.

Gradonačelnik kaže da će se provesti forenzičko ispitivanje, ali i provjeriti je li netko drugi koristio Ivoševićev račun. Smatra da je bivši dogradonačelnik bio dužan i moralno i zakonski obavijestiti instituciju u kojoj je radio da i dalje ima pristup podacima kojima više nije smio raspolagati nakon odlaska s funkcije.

O cijelom slučaju se oglasio Ivošević koji tvrdi da je nakon odlaska s mjesta dogradonačelnika predao službenu opremu i dobio novi korisnički račun s novom lozinkom kao gradski vijećnik.

Odgovor Ivoševića

"10. lipnja ostavio sam u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu na moje ime. Tad je bar se nadam deaktiviran moj račun zamjenika gradonačelnika u gradskoj upravi na kojeg više nisam ni pazio. 12. lipnja 2025. dobio sam ponovo korisnički račun istog korisničkog imena, ali različite lozinke kao gradski vijećnik. Ovlasti čemu taj račun ima pravo pristupiti (postoje razna programska rješenja koja gradska uprava koristi) donijela je gradska uprava u mandatu Tomislava Šute", tvrdi Ivošević.

On, kaže, ne zna što su s navedenim računima radili u gradskoj upravi te postoji li jedan ili dva računa istog imena i jesu li oba aktivna.

Ivošević tvrdi da je za cijelo vrijeme mandata nekadašnjeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare pristup sustavu i osobnim podacima imalo više ljudi koji nisu bili ni službenici, dužnosnici ni gradski vijećnici, kao i da "u ovom trenutku jedan službenik Odjela za financije, ujedno desna ruka Tomislava Šute, ima pristup podacima kojima ne bi smio imati".

"Stoga preporučujem gosp. Šuti da umjesto ovakvih paradnih presica na kojima propuste vlastite gradske uprave pokušava svaliti na nekog drugog, da ograniči pristup svojoj desnoj ruci koji ima suprotno zakonu. Ne nečijom omaškom već direktnim nalogom osobno gradonačelnika", zaključuje Ivošević.

Iz Grada uvjeravaju da su poduzeli sve mjere iz svoje nadležnosti i da je onemogućen daljnji pristup neovlaštenog ulaska u sustav. A ako posumnjaju na zloupotrebu osobnih podataka, pozivaju građane da se jave na SZOP@split.hr.

