Povlaštene karte na meti, Tomašević: 'Ima 5000 više parkirnih karata nego mjesta. Neodrživo!'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom u obilasku je radova na cjelovitoj obnovi Doma zdravlja Zagreb – Zapad .

Tomašević daje izjavu:

"U obilasku smo glavne zgrade ustanove Doma zdravlja Zagreb – Zapad, koja je jedna od najvećih investicija u obnovi zdravstvenih ustanova. Cijena investicije iznosi 15,3 milijuna eura. Trećina, odnosno oko pet milijuna, dolazi iz gradskog proračuna, a ostatak je europski novac. Radi se o tri dijela zgrade; to je stara zgrada, ali tu je i spojnica u obliku hodnika te nova zgrada. Na staroj zgradi ostala je samo konstrukcija, pa to neće biti samo obnova, već i nova zgrada. Rok za dovršetak je lipanj 2026.

Osim energetske obnove u sklopu zgrade ćemo staviti i novu fotonaponsku elektranu na krov pa će se proizvoditi i električna energija. Imat ćemo i potpuno novu opremu pa će se podići kvaliteta. Osim ove lokacije, niz je obnova u vlasništvu grada."

S obzirom na blizinu Klinike za tumore, bilo je pitanje parkiranja na toj lokaciju.

T"u su bitne investicije Ministarstva pravosuđa i tamo se planiraju i znatni kapaciteti za parkiranje. Ovaj dio grada treba gledati cjelovito", rekao je.

Govorio je i o Ireni Hrstić za koju se očekuje da će biti nova ministrica zdravstva. "Danas je tema izbor nove ministrice zdravstva gđe Hrstić, sabor će o tome odlučivati početkom prosinca, treba pričekati da bude izabrana, vjerujem da hoće. Kada dobijemo novu ministricu, želimo što prije sjesti oko teme obnove zdravstvenih ustanova i oko projekta koji bi tek počeli, a izvjesno je da neće biti gotovi do roka u kojem moramo potrošiti EU novce. Realizacija Nacdionalne dječje bolnice - to je4 strateški itneres Zagreba, sve bolnice u Zagrebu sjeverno od željezničke pruge bez bolnice. Rekao je da su riješeni imovinsko-pravni problemi "U slučaju Blato to je trajali tri godine i to je trebalo brže ići. Vjerujem da ćemo surađivati dobro s ministricom", rekao je.

O promjeni modela parkirališta je rekao da će sigurno biti smanjenje povlaštenih karata, a broj komercijalnih karata da se sigurno povećao, ali još ne zna koliko. "Sigurno je da se smanjio ukupni broj karata", rekao je.

"Imamo 5000 povlaštenih parkirnih karata nego je mejsta samo u prvoj zoni, to je neodrživo", rekao je i najavio da će se napraviti analiza i da treba čekati dva mjeseca za prve afekte, da je to za sad anegdoktalne prirode.

Novinari su pitali i što je sa zemljištem na križanju na Sarajevskoj ulici gdje su počeli radovi rekonstrukcije.

"Navedeno zuemljište je oduvijek u koridoru za proširenje Sarajevske i tako je bilo u GUP-u desetljećima i zato se na tom zemljištu ništa nije moglo graditi, to je ledina. Bolo je u privatnom vlasništvu i koristilo se za parking za kamiona, u postupku izvlaštena Zagreb je postao vlasnik parcele i nedavno je stupio u posjet parcele, dao novac za obeštećenje vlasnici, a njezin sin je od majke zakupio od majke zemljište za parking. Ali grad je vlasnik parcele i stupio je u posjed zemlje", odgovorio je.