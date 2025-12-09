FREEMAIL
ZAVRŠENI RADOVI /

Tomašević otkrio kakvo je stanje na Dolcu: 'Prodavači ne mogu biti na gornjoj plohi'

Tomašević otkrio kakvo je stanje na Dolcu: 'Prodavači ne mogu biti na gornjoj plohi'
Foto: Patrik Macek/pixsell

'Građevinski su radovi završeni u roku, zakupnici su ušli danas u unutarnju halu i komunicirali s voditeljem podružnice'

9.12.2025.
12:23
Tajana Gvardiol
Patrik Macek/pixsell
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević obišao je u utorak Centar za upravljanje prometom. Nakon toga, obratio se medijima.

Naime, na Centar za upravljanje prometom trenutno je spojeno ukupno 88 semaforskih uređaja, a do kraja godine će biti 100, stoji na mrežnim stranicama Grada.

Tomašević otkrio kakvo je stanje na Dolcu: 'Prodavači ne mogu biti na gornjoj plohi'
Foto: Patrik Macek/pixsell

Naime, nakon požara Vjesnika, Zagreb je izgradio premosnicu na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, koja je puštena u promet uz novu privremenu regulaciju prometa. Gradonačelnik je komentirao i stanje na Dolcu.

Zakupci oslobođeni zakupnine za 11. i 12. mjesec

“Što se tiče Dolca, građevinski su radovi završeni u roku, zakupnici su ušli danas u unutarnju halu i komunicirali s voditeljem podružnice. Znam da je Državni inspektorat zatražio dopunu dokumentacije koju su iz Tržnica poslali, vjerujem da će to ubrzo biti riješeno i otvorena hala”, rekao je i dodao da zakupci neće plaćati zakupninu za 11. niti 12. mjesec. 

"A jesu li moguće financijske pomoći s obzirom na situaciju, treba vidjeti pravni temelj", rekao je. U svakom slučaju pokušat će im izaći u susret kako bi što lakše prebrodili ovu situaciju.  

"Znate da kad se i vrate u halu, i dalje ćemo morati u rekonstrukciju cijele zgrade, statički je neispravna i zato prodavači ne mogu biti ni na gornjoj plohi, koja je krov od unutarnje hale, zbog statike”, dodao je. Dok se naprave projekt i javna nabava, proći će određeno vrijeme. Traži se rješenje za zakupce u unutarnjoj hali.

POGLEDAJTE VIDEO: Nobilo: 'Siguran sam da Kostanjević nije sve primio sam!'; Tomašević danas šuti

Tomislav TomaševićGradonačelnikDolacSemaforiVjesnik
ZAVRŠENI RADOVI /
Tomašević otkrio kakvo je stanje na Dolcu: 'Prodavači ne mogu biti na gornjoj plohi'