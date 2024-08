Tomašević o najavi eksplozije cijene plina: 'Tu nedostaje još jedan faktor'

Hera je u četvrtak objavila Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025. i tablice s iznosima tarifa za svako od 30-ak distribucijskih područja.

Prema neslužbenim izračunima, cijena plina porasla bi od 20 do 30 posto i to ako ne bi bilo Vladinih mjera. U petak je to komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. "Tražio sam prije nekoliko tjedana da se s tim ne čeka do zakonskog roka, a to je 20. rujna. Ima jako puno dezinformacija, znate moje kritike na taj natječaj. Tražio sam da to bude što prije kako bi građani mogli donijeti odluku hoće li ići na GPZO ili Međimurje plin", rekao je Tomašević.

Nastavio je bi volio da su to objavili u srpnju, ali da u toj računici nedostaje bitan faktor - a to su Vladine subvencije. "A odluka o njima će se, nadam se, donijeti idući tjedan. Tek tada će se znati cijela formula. Naša ponuda, ponuda GPZO-a, će ići sljedeći tjedan i tu ćemo se oglasiti prema javnosti, što se tiče naše ponude u odnosu na ponudu Međimurje plina", poručio je Tomašević.

A na informaciju o poskupljenju plina reagirao je u petak i premijer Andrej Plenković koji umiruje javnost.

"Tako Rekao je da se priprema paket mjera i da cijene plina neće rasti do 20 posto kao što pokazuju procjene. "Vlada je tu, naša politika je jasna, tako velikih povećanja kako su hipotetskih izračunata jučer neće biti", poručio je Plenković.

