Od ovog će se potrošači smrznuti: Ako se ne uplete Vlada, cijene plina će eksplodirati!

Upravno vijeće Here u četvrtak je utvrdilo nove cijene plina u javnoj opskrbi, a neslužbene računice pokazuju da bi plin građanima početkom listopada mogao poskupjeti od 20-ak do 30-ak posto, a hoće li to poskupljenje ipak biti manje i koliko, navodno će ovisiti o mjerama Vlade.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) objavila je na svojim internetskim stranicama da je na sjednici Upravnog vijeća "donijeta Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025.”, a koja će biti objavljena u Narodnim novinama.

U objavi su tablice s iznosima tarifnih stavki za svako od 30-ak distribucijskih područja. Nove cijene ne sadrže nikakve subvencije, a neslužbeni izračuni pokazuju da bi takve cijene od listopada bile više 20-30 i nešto više posto.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge na području Grada Zagreba od listopada će biti tvrtka Međimurje plin. Ako ne bude vladinih subvencija, do kraja ove godine prodavat će plin po cijeni od 0.0522 eura po kilovatsatu (kWh). To je, pak, za 26.7 posto viša cijena od dosadašnje, u koju su uključene i subvencije Vlade.

Gradska plinara Zagreb – Opskrba više neće biti opskrbljivač na području Rijeke, nego će to područje preuzeti riječka tvrtka Energo, za koju je Hera utvrdila cijenu od 0.0584 eura/kWh. To je za 22.2 posto više od dosadašnje cijene.

Na području Osijeka, gdje je opskrbljivač HEP Plin, nova bi cijena bila viša oko 29 posto. Na području Varaždina gdje je opskrbljivač Termoplin cijena bi skočila za 29.7 posto

Neslužbeni izračuni također pokazuju da bi cijena kućanstvima na području Čakovca, gdje će od Međimurje plina opskrbu u javnoj usluzi preuzeti EON Plin, mogla poskupjeti za gotovo 33 posto. Te se cijene i računice, inače, odnose na karakterističnog kupca iz tarifnog modela TM2, čiji je raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh, a i za ostala distribucijska područja neslužbene računice pokazuju da se poskupljenja kreću u rasponu od 20-ak do 30-ak posto.

