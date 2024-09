Tomašević: 'Građanima nudimo za 10 centi jeftiniji plin. Dobit će pismo, evo što im je činiti'

Gradska plinara Zagreb-Opskrba će građanima koji žele ostati kod njih ponuditi cijenu plina nižu za 10 centi od cijene koja bi na temelju odluke HERE o rastu nabavne cijene plina u javnoj opskrbi trebala biti 52,2 eura po megavatsatu, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. GPZO će građanima Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića ponuditi cijenu od 52,1 euro po Megavatsatu, a ponuda će vrijediti do 23. rujna, naglasio je Tomašević.

Cijena će vrijediti za cijelu plinsku godinu, odnosno do 1. listopada 2025. godine i Gradska plinara Zagreb ju ne smije mijenjati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U kolovozu smo upozorili da HERA nije donijela odluku i nije odredila nabavnu cijenu plina i da bi bilo dobro da se to napravi što prije, a ne čeka zakonski rok. Cijena plina po megavatu je po odluci HERA-e na području Zagreba 52,2 eura, što uključuje trošak plina, trošak opskrbe plinom (to je marža) i trošak distribucije plina. Sve to je bez PDV-a", kazao je Tomašević pa najavio da će zagrebačka Gradska plinara ponuditi nešto niže od toga - cijenu od 52,10 eura po megavat satu bez PDV-a.

PDV na tu cijenu iznosi pet posto, a Tomašević ističe da ona neće biti konačna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazao je da bi se ona još dala spustiti s obzirom na najavljene subvencije Vlade. "Na nju idu još subvencije Vlade koje ćemo vjerujem saznati do kraja ovog tjedna pa bi se ova cijena trebala spustiti i za Međimurje-plin i Gradsku plinaru Zagreb. Do sada je uvijek bilo da su subvencije jednako vrijedile za oba opskrbljivača", istaknuo je.

Upute za građane

Objasnio je da Gradska plinara Zagreb može ponuditi 10 centi nižu cijenu jer se nakon natječaja u svibnju, u jednom trenutku spustila cijena plina na međunarodnom tržištu što je plinara iskoristila i kupila određenu količinu plina.

Dodao je da će građani ovaj tjedan na kućne adrese dobiti pismo s dva dokumenta u kojima ih se poziva na prijeđu na tržišnu uslugu. Ako to ne učine do 1. listopada, automatski idu na javnu uslugu Međimurje-plin.

"Ako žele ostati kod Zagrebačke plinare, moraju predati zahtjev za promjenu opskrbljivača što je jedan dokument, a drugi je ugovor o oprkbi plinom. Ako žele ostati kod GPZO-a, dokumente trebaju ispuniti i potpisati te poslati besplatno poštom ili uslikati i poslati mailom", objasnio je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponuda vrijedi do 23. rujna od godine pa će građani imati 10-ak dana da se odluče koja im je ponuda prihvatljivija.

Pismo će dobiti svi osim dvije kategorije građana - oni s velikim dugovima i oni s jako malom potrošnjom, odnosno prazni stanovi. "Ljudi ne moraju čekati pismo jer na web stranicama GPZO-a mogu već sada skinuti ugovor i zahtjev, isprintati ga, potpisati i poslati", zaključio je gradonačelnik, naglašavajući da je bitno da se sve zaključi do 1. listopada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pred izbore široke ruke, a sad idu rezovi: Računi za struju i plin mogli bi skočiti!