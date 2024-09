Ide sezona grijanja, uskoro treba prelomiti - Gradska plinara ili Međimurje plin?!

Raste neodlučnost građana Zagreba oko odluke hoće li im plin stizati od novog javnog opskrbljivača Međimurje plina ili će tražiti da to bude plinara Zagreb. Ima i onih koji po ovom pitanju ne namjeravaju učiniti ništa, ali im nisu jasne posljedice takve odluke. Donosimo vam kratak vodič kako bismo vam olakšali donošenje odluke, ali i pojasnili proceduru.

Gradska plinara ili Međimurje plin?

Hrvatska energetska regularna agencija (HERA) izvijestila je da kućanstva mogu kupovati plin od opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge ili od bilo kojeg opskrbljivača plinom prema tržišnim uvjetima. Drugim riječima, od Međimurje plina koji ima javni ugovor ili od GPZ Opskrbe.

Kada je u pitanju cijena, HERA naglašava da se isporučeni plin kućanstvima koja koriste Međimurje plin naplaćuje primjenom regulirane cijene koju određuje HERA na godišnjoj razini. Trenutno je ta cijena određena za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2025.

"Za svako distribucijsko područje u RH odlukom HERA-e određen je "zadani" opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge. Za područje grada Zagreba, za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. za opskrbljivača u obvezi javne usluge određen je MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.", pojašnjava HERA.

S druge strane, u slučaju tržišne opskrbe, koju trenutno nudi GPZ Opskrba, cijenu slobodno formira opskrbljivač na tržišnim osnovama. Uvjeti se definiraju Ugovorom o opskrbi plinom, Ugovornim uvjetima opskrbljivača i eventualno u Cjeniku opskrbe plinom.

"Najbitniji elementi ugovora su način utvrđivanja krajnje cijene plina tijekom ugovornog razdoblja, odnosno je li cijena fiksna ili promjenjiva. Ako je cijena promjenjiva, ugovorom mora biti definiran način i uvjeti promjene pojedinih elemenata cijene. Također, potrebno je obratiti pozornost na postojanje eventualne naknade za prijevremeni raskid ugovora, te na trajanje ugovorne obveze, uvjete i način produljenja ugovora i drugo", pojašnjava HERA.

Tko nudi nižu cijenu plina?

Gradska plinara Zagreb-Opskrba već je najavila da građanima nudi cijenu plina nižu za 10 centi od cijene u javnoj opskrbi odnosno cijene Međimurje plina. Njihova ponuda odnosi se na građane Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, a rok za odluku je kratak - 23. rujan 2024. godine.

Cijena plina u javnoj usluzi odnosno cijena Međimurje plina iznosi 52,20 eura bez PDV-a, dok GPZO kupcima nudi cijenu od 52,10 eura po MWh bez PDV-a.

"U slučaju prihvaćanja ponude tržišnog ugovora, kupac treba dati svoju suglasnost potpisivanjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača kojeg će za njega pripremiti novi opskrbljivač, te će na temelju tog obrasca opskrbljivač plinom pokrenuti postupak promjene opskrbljivača. Niti jedan opskrbljivač plinom, bez pisanog pristanka kupca, ne smije prebacivati kupca iz javne usluge u tržišnu ili obratno. Dodatno, ukazujemo da je opskrbljivač plinom dužan kupca unaprijed upoznati s uvjetima iz tržišnog ugovora te voditi računa da kupac dobije sve relevantne informacije na temelju kojih može zaključiti", naglašavaju iz HERA-e.

Kako se prebaciti na drugog opskrbljivača plina?

Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević danas je pojasnio da građani koji još uvijek nisu poštom dobili pismo od GPZO-a, ne moraju čekati to pismo nego već sada mogu otići na web stranicu GPZO-a, ispuniti obrazac i elektronski to riješiti. Kaže i da ne moraju ići u poštu nego mogu i fotografirati potpisani ugovor i poslati ga GPZO-u e-mailom, a mogu i na tri mjesta otići u poslovnicu i prebaciti se na GPZO. Centar za korisnike GPZO-a produžio je radno vrijeme do 19 sati.

Što s kućanstvima koja ne učine ništa po ovom pitanju?

Kućanstva koja ne poduzmu nikakvu aktivnost u pogledu promjene opskrbljivača plinom do 1. listopada, ostaju u obvezi javne usluge opskrbe plinom po reguliranoj cijeni koju određuje HERA. Odnosno, postaju korisnici Međimurje plina. Oni koji to ne žele, mogu se u bilo kojem trenutku prebaciti na drugog opskrbljivača, uz napomenu da je prijava za prebacivanje na GPZ Opskrbu po nešto nižoj cijeni aktualna do 23. rujna.

