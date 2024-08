Pudić o poskupljenju plina: 'Iako se 30-ak posto čini značajno, moramo znati...'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da Grad čeka idući tjedan da čuju koliko će iznositi Vladina subvencija na cijenu plina. Podsjetimo, Gradska plinara Zagreb Opskrba prije je od Međimurje-plina izgubila natječaj za javnu opskrbu glavnog grada, a jeftinijom cijenom žele Zagrepčane opet vratiti k sebi.

O cijeni plina u idućoj sezoni grijanja razgovarali smo s predstavnikom plinara. Objasnio nam je koliko točno bi prosječnom kućanstvu rasla cijena bez Vladine subvencije. Objasnio je i je li cijena koju je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u četvrtak objavila na službenim stranicama - realna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Cijena je odraz tržišta jer se referira na tržišnu cijenu koja je u lipnju bila izračuna 37,5 eura po megavatsatu. Realna je, međutim, s takvom bi cijenom svakako došlo do poskupljenja plina kod krajnjih potrošača", kaže predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.

Pudić napominje da je riječ o rastu od 20 do 30 posto, ovisno u distributivnom području i kolika je distributivna razlika. "U Zagrebu bi to bilo nekakvih 25-26 posto", ističe Pudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vladine subvencije na snazi su bile protekle dvije godine.

"Predsjednik Vlade već je bio najavio da će cijene plina rasti, ali da neće značajno, što upućuje na to da bi moglo doći do odluke Vlade koja bi eventualno subvencionirala jedan dio plina, ovisno o tome što oni smatraju malo ili puno. Tridesetak posto u odnosu na trenutnu cijenu na prvu se čini značajno, međutim, moramo znati da je s 1. travnja cijena bila spuštena za 6-7 posto, tako da bi građani praktički osjetili poskupljenje za otprilike 20 posto u ogrjevnoj sezoni jer se većina plina potroši od studenog do ožujka. Gledajući na taj odnos, to bi poskupljenje za jedno kućanstvo otprilike iznosilo nekakvih 100 eura na godišnjoj razini, odnosno od osam do deset eura na godišnjoj razini", zaključuje Pudić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred izbore široke ruke, a sad idu rezovi: Računi za struju i plin mogli bi skočiti

Tekst se nastavlja ispod oglasa