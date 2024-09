Tomašević: 'Idu strože kontrole parkinga, ukidaju se povlaštene karte, produljuje naplata'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je novinarima iznio detalje vezane uz nova pravila oko parkiranja u Zagrebu. Prethodno je najavio blokovsko parkiranje koje se trebalo uvesti 1. rujna.

"Krajnje je vrijeme da se uvede red u parkiranje u Zagrebu", rekao je na početku. Naveo je da je više od 5000 povlaštenih parkirnih karata u prvoj zoni i dodao da je to previše. Apostrofirao je da je to napravila bivša vlast uz podršku HDZ-a. "Ugostiteljski objekti moći će imati najviše tri parkirna mjesta za terasu, cijena je izjednačena s cijenom rezerviranih mjesta. Oko 300 mjesta je vraćeno za parkiranje ovom mjerom", naveo je gradonačelnik. Sva dosadašnja rješenja o rezerviranim mjestima vrijedit će do 6. rujna, a onda će se rezervacije nanovo izdavati, odnosno ide revizija. Procjenjuje da će se time do kraja godine osloboditi 500 mjesta za parkiranje građana.

Tu je i blokovsko parkiranje, analizira se više od 300 prijedloga koji su pristigli. Naveo je da se povlaštena karta za prvu zonu neće moći koristiti u drugim zonama.

Uz postojeće mjere, najavio je i četiri nove koje će uskoro na javno savjetovanje. Prva je da se ukine kupovanje povlaštene karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, odnosno vlasnicima nekretnina u središtu grada koji u njima ne žive. Takvih je 580, rekao je Tomašević.

Druga mjera bila bi produljenje naplate parkirališnih mjesta u prvoj zoni. Subotom bi se parking plaćao do ponoći, u nedjelju do 15 sati. Treća je mjera, najavljuje gradonačelnik, vezana uz građevinske tvrtke koje za korištenje parking-mjesta za postavljanje dizalica plaćaju 18 eura mjesečno. Tomašević je rekao da je ta cijena sada nula, ali će se povećati za izgradnju zgrada.

Kroz četvrtu mjeru uvelo bi se strože kontroliranje parkiranja u prvoj i drugoj zoni. Kaže, time će se uvesti veća rotacija automobila u središtu grada i olakšati stanarima da pronađu parking.

"Studija Prometnog fakulteta je pokazala da se u prosjeku u prvoj zoni automobili zadržavaju više od četiri sata, iako je dopušteno najviše dva sata", rekao je.

Odgovarajući na pitanje novinara, ponovio je da je potpisan ugovor o kupnji 20 novih tramvaja te da je najavio kupnju dodatnih 40 novih tramvaja, kao i 70 novih autobusa. "Investicija u tramvaje je isto kao tri sljemenske žičare", rekao je. Naveo je da se 15 godina nije kupio novi tramvaj i da je Zagreb jedini takav glavni grad u Europi. "Sad odjednom moramo potrošiti jako puno novca, ali alternative nema", poručio je Tomašević.

Rekao je i da će blokovsko parkiranje predstaviti u listopadu, a da će se do kraja godine i primijeniti.

