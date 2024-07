Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da nema promjena u planovima za spalionicu otpada u Resniku te da se i dalje ide u javnu nabavu za studiju izvodljivosti da se vidi isplati li se Gradu da sam radi postrojenja za termičku obradu.

"Tu nema nekakvih promjena - s obzirom na zaključak Gradske skupštine i dalje idemo u javnu nabavu za studiju izvodljivosti koja bi pokazala da li se isplati da Grad Zagreb sam radi postrojenje za termičku obradu", kazao je Tomašević nakon otvaranja Arheološkog muzeja u Zagrebu, nakon obnove stalnog postava i sanacije štete nastale u potresu 22. ožujka 2020.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedini uvjet kako bi to uopće moglo biti teoretski je, kaže, da se u isto vrijeme proizvodi ne samo električna energija, nego i toplinska energija, koja bi se putem sustava centralnog grijanja, vrelovodima, dostavljala kućanstvima.

"Tako da u isto vrijeme ta toplina ne bude štetna toplina koja odlazi u okoliš, u smislu otpadne topline, nego da se koristi za centralno grijanje", pojasnio je i dodao. "To je i dalje u procesu pripreme za javnu nabavu, pa u tom smislu niti smo donijeli odluku da nećemo, niti smo donijeli odluku da hoćemo, to sve ovisi o studiji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik je na pitanje o Resniku odgovarao u svjetlu toga što su udruge pozdravile odluku o izuzimanju spaljivanja otpada u novom GUP-u, pritom pojasnivši da se radi "o jednoj tehničkoj ispravci, zato što je ona, prije svega, definirana u Prostornom planu".

"Mogućnost postrojenja za termičku obradu je definirana u Prostornom planu i to izvan zone GUP-a, tako da se ovdje radi o tehničkom ispravku, a čak i da ga nema u izmjenama GUP-a, opet je Prostorni plan grada Zagreba plan višeg reda i on je zapravo na snazi, čak i kada je kontradiktoran s nekim odredbama GUP-a", naglasio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tomašević nezadovoljan brzinom izgradnje zamjenskih kuća - izgrađeno 20 od potrebnih 80

Tomašević je na novinarski upit odgovorio da nije zadovoljan brzinom izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća kojih je izgrađeno 20 od potrebnih 80 te je pozvao nadležno ministarstvo da se taj proces ubrza.

Komentirao je i radove na Jadranskom mostu kazavši da će biti gotovi do kraja godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zagreb ima samo dva mosta preko kojih vozi tramvaj", rekao je i dodao da Jadranski most zato nije mogao biti zatvoren za vrijeme radova jer ima premalo mostova.

Osvrnuo se i na Jarunski most koji je ucrtan u GUP od sedamdesetih godina istaknuvši da će ga oni sagraditi - zapadni Jarunski most trebao bi biti gotov do kraja 2028., a pješačko-biciklistički kod Jaruna do 2027.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vezano za obnovu vrelovoda koju provodi HEP Toplinarstvo, a zbog čega građani dijela Zagreba već nekoliko ljeta nemaju toplu vodu izrazio je nadu da će sve završiti u roku.

"Što se tiče konkretnih datuma, ne mogu ulaziti u to, to je HEP-ova nadležnost", rekao je te dodao da su ti radovi potrebni jer je infrastruktura je dotrajala, a provode se ljeti jer nema toliko građana u gradu i tad se koristi najmanje tople vode.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tomašević je najavio kako će i ovog vikenda svi gradski bazeni biti besplatni za građane zbog toplinskog vala.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović otkrio: 'Pod krinkom se vozim Zagrebom i mobingiram Tomaševića - ovo ti ne valja, ovo moraš...'