Tomašević potvrdio da je dobio zahtjev za drugi Thomsponov koncert: 'Nakon incidenta u Splitu...'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se o drugom koncertu koji je najavio Marko Perković Thompson.

"Ništa se nije promijenilo", rekao je. 27 prosinca koncert će se održati, za svaki drugi termin nije odobren. Došao je zahtjev za koncert 28. prosinca, potvrdio je gradonačelnik.

"S obzirom da na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima kako za Thompsona tako i za druge izvođače", rekao je Tomašević.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici obilježili su u utorak početak nove sezone sadnje stabala. Nakon obilježavanja početka sadnje, gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika održali su redovitu konferenciju za medije.

Zahvalio je svima što su došli, najavio je da u vrtiću Utrine počinje sezona gradnje stabala.

Podsjetimo, nakon što je zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević, rekao kako će se u Areni Zagreb održati samo jedan koncert Marka Perkovića Thompsona, pjevač je objavio da je predao zahtjev za drugi koncert.