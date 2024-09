Tko su masoni i ima li ih u Hrvatskoj? Imaju tajne lozinke i rituale. Prepoznaju se i po rukovanju

Masoni, odnosno Slobodni zidari u javnosti uvijek bude osjećaje mističnosti. Slove kao najveće tajno društvo u svijetu. S jedne strane upravo njihova tajnovitost, simboli, rituali o kojima se piše i dalje iznova bude maštu kod ljudi. U Hrvatskoj je masonerija došla u fokus kada je nekadašnji glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić u veljači 2020. odstupio s dužnosti zbog javnog priznanja da je član masonske lože.

Tko su masoni zapravo? Društvo čiji članovi uključuju neke od najutjecajnijih ljudi na svijetu i čiji tajnoviti rituali traju stoljećima. Teoretičari zavjere nagađaju da skupina vuče konce međunarodne moći i financija. Neki čak tvrde da njezini članovi štuju Sotonu. Poznati slobodni zidari mogu se pronaći kroz povijest - George Washington bio je majstor mason , a Benjamin Franklin bio je član osnivač prve masonske lože u Americi. Predsjednici Franklin D. Roosevelt i Gerald Ford bili su masoni, kao i premijer Velike Britanije Winston Churchill. Wolfgang Amadeus Mozart , Davy Crockett , Duke Ellington , Nat King Cole , Henry Ford , Paul Robeson i astronaut Buzz Aldrin također su bili slobodni zidari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako masonski pokret ima korijene u srednjovjekovnim cehovima klesara, velika većina članova pokreta nisu majstori klesari. Vjeruje se da je, kako se broj klesara smanjivao, grupa počela primati "spekulativne" ili počasne članove kako bi povećala svoj broj. Moderna inkarnacija slobodnog zidarstva datira iz doba prosvjetiteljstva u 18. stoljeću, kada su obrazovani Englezi imali za cilj komunicirati s drugima i raspravljati o pitanjima filozofije, religije i života u organiziranom okruženju.

Foto: Profimedia

Bratske organizacije postojale su stoljećima, ali u 18. stoljeću razne muške skupine, nazvane po engleskim pubovima u kojima su se sastajale, udružile su se u ono što su zvale Velika loža, udruga koja bi se sastajala kako bi održavala rituale i ceremonije i uvela nove članove. Sada poznata kao Velika loža Engleske, grupa je bila prva te vrste, a kako se članstvo širilo, tako se povećavao i njezin popis tajnih rituala i ceremonija te zahtjevi za članstvo. Prema Udruzi masonske službe Sjeverne Amerike, u SAD-u je 2020. bilo oko 898.000 slobodnih zidara, a procjenjuje se da ih širom svijeta ima oko 6 milijuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko može biti mason?

Danas su zahtjevi za članstvo relativno jednostavni. Iako svaka grupa ili loža slobodnih zidara ima svoja vlastita pravila, općenito slobodni zidar mora biti muškarac kojeg preporučuju drugi članovi lože, mora vjerovati u "Vrhovno biće", biti dobrog moralnog karaktera, i obvezuju se da će naučiti načine bratstva i prilagoditi se onome što slobodni zidari nazivaju svojom "drevnom upotrebom i običajima".

Ti običaji uključuju strogu hijerarhiju i razne ceremonije i rituale. Nakon što su inicirani u svoju ložu, članovi prolaze kroz niz stupnjeva članstva, uzdižući se od Pristupnog pripravnika do Suradnika do Majstora zidara. Usput uče jezik, obrede i vjerovanja zanata, sudjelujući u ritualima koji se oslanjaju na biblijska vjerovanja. Oni također usvajaju ambleme koji se kreću od kvadrata i šestara, koji predstavljaju moralnost, košnice, za koju se kaže da predstavlja suradnju i rad među članovima, i Oka providnosti ili Svevidećeg oka, koji predstavlja Božju vječnu budnost, piše National Geographic.

"Danas su slobodni zidari društvena i filantropska organizacija čiji je cilj potaknuti svoje članove na kreposniji i društveno orijentirani život", kaže Margaret Jacob, profesorica povijesti na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu i autorica knjige Living the Enlightenment: Freemasonry and Politics.

Foto: Profimedia

Iako samo po sebi nije tajno društvo , ono ima tajne lozinke i rituale koji potječu iz srednjovjekovnog ceha, kaže Jacob: "U izvornom cehu postojala su tri stupnja: učenik, suradnik i majstori zidari koji su nadzirali sve koji su radili na mjestu.. Danas su ti stupnjevi više filozofski".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slobodni zidari su dugo komunicirali koristeći vizualne simbole izvučene iz klesarskih alata. Svevideće oko ili Oko Providnosti, iako ga nisu dizajnirali masoni, skupina je koristila za predstavljanje božjeg sveznanja. Najpoznatiji slobodnozidarski simbol - kvadrat i šestar, prikazuje graditeljski kvadrat spojen šestarom. Slovo 'G' u središtu ostaje predmetom spora. Neki stručnjaci s Massachusetts Institute of Technology , na primjer, vjeruju da 'G' u središtu simbola predstavlja geometriju, kritično polje za prve Slobodne zidare, a drugi vjeruju da predstavlja Boga, Velikog arhitekta svemira. Kvadrat i šestar ostaju popularni simboli na masonskom prstenju, piše History.com.

Postoji još jedan, manje poznati masonski simbol izvučen iz prirode, a to je košnica. "Masoni su izvorno bili radnici koji su trebali biti zaposleni kao pčele, a košnica simbolizira marljivost kuće", kaže Jacob.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Tajni načini prepoznavanja

Tajne masonerije su različiti načini prepoznavanja - rukovanja, lozinke i znakovi (geste rukama) koji ukazuju na to tko je mason.

Slobodni zidari pozdravljaju jedni druge različitim rukovanjima, sve ovisno o rangu unutar organizacije. Postoji rukovanje za svaki stupanj: pripravnik, suradnik i majstor, tj. za prva tri stupnja, a također i za više stupnjeve. Svaki obred ima svoje rukovanje, tako da postoji velika raznolikost. Koriste se tijekom masonskih ceremonija.

Rituali pristupanja masonima često sadrže omču za vješanje. Iako sami masoni kažu da su to lijepe ceremonije, nije jasno zašto bi koristili omču.

Crkva i masonerija

Iako slobodno zidarstvo samo po sebi nije religija, svi njegovi članovi vjeruju u Vrhovno biće ili Velikog arhitekta svemira. Članovi dolaze iz mnogih vjera, ali jedna je denominacija prvo osudila slobodno zidarstvo 1738. godine, potaknuta zabrinutošću zbog masonskih hramova i tajnih rituala koji su se u njima izvodili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crkva je otišla još dalje 1983. "Njihova načela oduvijek su se smatrala nepomirljivima s doktrinom Crkve i stoga članstvo u njima ostaje zabranjeno. Vjernici koji se upisuju u masonske udruge nalaze se u stanju teškog grijeha i ne smiju se pričestiti", kazali su.

Kada se pojavljuju masoni

Izvorište masonerije je, prema dostupnim podacima, Velika Britanija, gdje ih danas ima oko 200 tisuća u Engleskoj i Walesu, oko 30 tisuća u Škotskoj i oko 15 tisuća u Sjevernoj Irskoj. Samo u Engleskoj i Walesu danas ima oko 6.300 masonskih loža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prva velika masonska loža u Engleskoj i Walesu osnovana je 1717. u londonskom pubu, a ujedinila je četiri postojeće londonske lože. No najstarija masonska loža vjerojatno je ona u Škotskoj, Loža u Edinburghu, koja je, prema arhivima, izrasla iz prave zidarske lože o kojoj najstariji zapisi sežu do 1598. Masonerija se u 18. stoljeću proširila po Europi i europskim kolonijama.

U Hrvatskoj su masoni pod povećalo javnosti došli kada je tada glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio da je član masonske lože Veliki Orijent Hrvatske. I to nije bilo ništa protuzakonito. No, to je priznao kad je postao glavni državni odvjetnik, a zbog bure koja se podigla podnio je ostavku. Podsjetimo, sve je počelo kad su urednici tjednika 7Dnevno pokušali ucijeniti doktora Nikicu Gabrića. Rekli su mu da će ga prokazati kao šefa masonske lože i objaviti za njega kompromitirajuće fotografije ako ne plati 200. 000 kuna. On nije pristao na ucjenu, nego je sve to prijavio Državnom odvjetništvu. Ali novine su ipak izašle, a urednici uhićeni i onda pušteni.

Gabrić je tada za RTL Direkt otvoreno govorio o masonima. Objasnio je i da su masoni "dobri i ugledni ljudi od kojih najveći broj ne radi s državom". "Masonstvo je u svojoj biti prosvjetiteljstvo. Gradili su biblioteke da se ljudi i žene obrazuju i da se donese znanje. Jer tko ima znanje ima i moć", rekao je Gabrić te dodao da su svećenici bili prvi ljudi koji su išli u masone jer se nisu slagali sa srednjovjekovnom Crkvom.

Otkrio je i njihove ciljeve danas. "Pomažemo slabije, siromašne i nemoćne. Ali o tome ne pričamo jer dobročinstvo radite, a da se ne hvalite", kazao je Gabrić te dodao da raspravljaju o temama važnima za društvo i istaknuo pitanje demografije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko u masonstvu nema pravo tražiti od državnog odvjetnika ili bilo kojeg dužnosnika da nešto radi mimo pravila i zakona", kazao je Gabrić te dodao da možete utjecati na glavnog državnog odvjetnika i ako s njima igrate mali nogomet ili tenis. Na pitanje mogu li žene postati članice, rekao je da u Hrvatskoj još ne mogu.

Objasnio je i rituale. "To su dramske priče zasnovane na alegorijama vezano za gradnju Solomonova hrama. U toj dramskoj priči u kojoj sudjeluje 20 ljudi, čovjek kojeg inicirate, on kombinacijom svjetla, mraka, muzike, doživi fantastičan doživljaj", kazao je Gabrić i dodao da počnete spoznavati sebe i postane bolji čovjek. Rekao je da postoji 33 rituala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Morate biti čovjek na dobrom glasu da biste bili mason", kazao je Gabrić i dodao da nisu svi koji su bogati i moćni dobrodošli.

'Ja nemam nikakav problem da bih tajio da sam ja mason ili da sam šef masona, ali moja dužnost je da čuvam i štitim druge ljude koji se ne mogu deklarirati jer nisu slobodni ljudi. Apsolutno je točno da su nas reketarili, ali o tome ne mogu davati izjave'', rekao je oftalmolog Nikica Gabrić također za RTL u vrijeme velike pompe u javosti.

Masoni su, tvrdi Gabrić, u Hrvatskoj legalno registrirana udruga. U tri velike lože trenutačno ih ima između 750 i 800, među njima su liječnici, odvjetnici i političari. Da bi netko bio mason, kaže Gabrić, mora biti uspješan i na dobrom glasu.

''Mi biramo ljude, netko vas može predložiti, nekoliko mjeseci raspravljamo o vama, i onda se tajno glasa, jedna crna kuglica znači da možete ući, dvije crne kuglice znači da veliki majstor može odlučiti, da ta crna kuglica ima utjecaja, i tri crne kuglice da nikad ne možete ući. No to nije najmoćnija organizacija, to stalno u teorijama zavjere postoje ljudi koji govore da mi štujemo đavla'', pojasnio je Gabrić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Masoni u Hrvatskoj

Slobodno zidarstvo u Hrvatskoj djeluje od druge polovice 18. stoljeća. Prvu hrvatsku masonsku ložu osnovali su 1764. godine u Glini časnici koji su sudjelovali u Sedmogodišnjem ratu. Najzaslužniji za pojavu organiziranoga slobodnog zidarstva u Hrvatskoj bio je grof Ivan Drašković. Prva hrvatska velika loža utemeljena je još 1775. godine.

Danas u Hrvatskoj djeluje regularna Velika loža Hrvatske i nekoliko liberalnih, odnosno kontinentalnih, velikih loža. Također, inozemne jurisdikcije, poput Velikog orijenta Francuske i Velike ženske lože Francuske, imaju svoje lože u Hrvatskoj, prema Wikipediji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Velika loža Hrvatske je regularna hrvatska masonska velika loža osnovana 1997. godine u Zagrebu. Ima preko 400 članova u 17 loža u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Ujedinjena velika loža Engleske (UGLE) je 1999. godine priznala ovu veliku ložu kao regularnu.

U Hrvatskoj danas djeluje nekoliko velikih loža koje pripadaju kontinentalnom (liberalanom, adogmatskom) ustroju. Velika loža Hrvatske je jedina regularna velika loža.

Velika nacionalna loža Hrvatske (VNLH) je mješovita velika loža osnovana 2014. godine u Rijeci. Članica je nekoliko međunarodnih masonskih organizacija, između ostalih i CLIPSAS-a i Alijanse masona Europe. Ima preko 160 članova u sedam loža u Rijeci, Zagrebu, Osijeku i Splitu.

Red "Le Droit Humain" u Hrvatskoj (LDH) je hrvatski ogranak istoimenog međunarodnog reda za muškarce i žene osnovan 2016. godine u Zagrebu. Ima više od 140 članova u osam loža u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Varaždinu. Prije toga, red je u Zagrebu djelovao i u razdoblju između 1925. i 1940. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najpoznatiji masoni u Hrvatskoj

Velika regularna loža Hrvatske je muška velika loža osnovana 2017. godine u Zagrebu pod nazivom Veliki orijent Hrvatske (VOH). Veliki majstor je zagrebački oftalmolog Nikica Gabrić. Od svibnja 2021. godine nosi novi naziv. Ima sedam loža u Zagrebu, Rijeci i Splitu te je članica ICUGL-a. Velika simbolička loža Hrvatske (VSLH) je mješovita velika loža osnovana 2018. godine u Rijeci. Ima više od 100 članova u četiri lože u Rijeci, Zagrebu i Splitu.

U Zagrebu od početka 2021. godine djeluje Svjetska unija "Libertas 5775" uz koju se vežu određene kontroverze. Pod zaštitom ove unije u Hrvatskoj djeluje nekoliko mješovitih velikih loža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Velika suverena loža Dačije (VSLD) jedna je od mlađih mješovitih velikih loža u Hrvatskoj. Nosi naziv po Daciji, povijesnoj pokrajini na području koje danas pripada Rumunjskoj. Članica je Velike masonske alijanse "Tracija" te ima sestrinske velike lože (tj. velike lože istog naziva) u nekoliko drugih država.

U Hrvatskoj su poznati slobodni zidari među ostalima (bili) grof Josip Kazimir Drašković, biskup Maksimilijan Vrhovac, Fran Folnegović, Ante Trumbić, Slavko Kvaternik, Andrija Štampar, Ivo Andrić, Gustav Krklec i drugi.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki meštar Gabrić u Direktu rasvijetlio masonske rituale: 'Sudjeluje 20 ljudi...'