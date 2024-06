RASPRAVA O PRIJEDLOGU REZOLUCIJE / Tko o čemu - Crnogorci o genocidu nad Srbima u Jasenovcu: 'Obavlja se prljavi zadatak za Vučićevu volju'

Skupština Crne Gore ipak raspravlja o prijedlogu Rezolucije o genocidu nad Srbima u Jasenovcu. Ta se inicijativa pojavila prošlog mjeseca nakon što je Vlada u Podgorici podržala Rezoluciju o Srebrenici u UN-u. Iza prijedloga rezolucije stoji predsjednik Skupštine i vođa prosrpske i proruske desnice u Crnoj Gori Andrija Mandić a podržali su ga svi zastupnici parlamentarne većine osim albanskih stranaka. Hrvatska je već najavila da će odgovoriti ako Rezolucija o Jasenovcu bude usvojena i to usporavanjem puta Crne Gore prema članstvu u EU. Bivši crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić izjavio je u Dubrovniku da aktualna vlast u Podgorici ovime obavlja prljave poslove Aleksandra Vučića "Crna gora obavlja prljavi zadatak za Vučićevu volju! I ono što Srbija nije uradila - Srbija nije usvojila rezoluciju o Jasenovcu, odbili su kad je bila procedura za vrijeme Vučićeve Vlade a Crna gora to radi. Pritom da ne govorimo da čak i formalno Crna Gora nema konekciju s Jasenovcem - mi nismo donijeli rezoluciju da bi sačuvali neki historijski mir u Crnoj gori što sad već definitivno je završeno. Jasno nam je da je to način da se otvori front sa Hrvatskom koji Vučić nije želio formalno da otvori.", kazao je Ranko Krivokapić.