Tko je Zijad Turković? Od tapetara do vođe najopasnije kriminalne organizacije

Najveće suđenje u povijesti bosanskohercegovačkog pravosuđa razotkrilo je jezivu i široko rasprostranjenu kriminalnu organizaciju na čijem je čelu stajao Zijad Turković. Iako je godinama u Sarajevu i inozemstvu bio poznat kao poduzetan, društven i šarmantan čovjek, istraga i kasnije suđenje pokazali su sasvim drugo lice jednog od najopasnijih kriminalnih vođa u regiji.

Turković na suđenju kao u reality showu

Turković je rođen u Sarajevu, gdje je završio školovanje za tapetara, no njegov se život ubrzo preselio izvan granica BiH. Godinama je živio i radio u Njemačkoj, gdje je vodio diskoteku, a nakon povratka u Sarajevo bavio se nadogradnjom stanova i poslovima koji su prema vani djelovali legitimno. Međutim, paralelno s imidžem uspješnog poduzetnika, skrivao je mračnu pozadinu.

Suđenje, koje je zbog svoje nevjerojatne dinamike i dostupnosti na YouTubeu postalo svojevrsni reality show s milijunima pregleda, otkrilo je spektar kriminalnih aktivnosti koje je njegova organizacija provodila – od pljački, prijetnji i iznuda, preko nasilnog preuzimanja tvrtki, pa sve do međunarodnog dilanja droge. Ono što je šokiralo i javnost i istražitelje bio je podatak da su u sklopu djelovanja organizacije počinjena i brutalna ubojstva.

Godinama su istražitelji Turkoviću bili za petama

Zijad Turković uhićen je 2010. godine. Tek kada su svjedoci pokajnici počeli progovarati i kada su počeli izlaziti tragovi i tijela žrtava, počelo se razotkrivati koliko je opsežna bila mreža zločina kojom je upravljao. Istraga je korak po korak otkrivala monstruozne detalje, a Sarajevo se suočilo s istinom o kriminalnoj mreži koja je godinama djelovala u sjeni.

Turković je tako od javnosti percipiranog „uspješnog biznismena“ postao simbol najbrutalnije kriminalne organizacije u modernoj povijesti BiH. Suđenje koje je uslijedilo, osim što je šokiralo regiju, ostalo je jedno od najgledanijih sudskih procesa u povijesti internetskih platformi te trajno obilježilo percepciju o opasnosti organiziranog kriminala u zemlji.

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' gledajte ovog četvrtka na platformi Voyo.