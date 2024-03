Desne parlamentarne oporbene stranke na predstojeće izbore izlaze u najmanje tri odvojena bloka. Razgovori s ostalima još nisu zaključeni, a kao ključni razlog izostanka ujedinjene desnice njihovi zastupnici navode sumnjive aktere u pozadini, a nekad je bio taština lidera.

Prošlog su tjedna SDP i devet manjih stranaka od centra prema ljevici dogovorili zajednički izlazak na parlamentarne izbore u većini izbornih jedinica. Izuzetak je, zasada, osma jedinica u kojoj IDS zajedno sa svojim partnerima iz PGS-a, Fokusa i Reformista želi samostalnu listu.

Što se tiče drugog dijela političkog spektra, od formiranja jedne liste neće biti ništa. Za glasove desno orijentiranih birača nezadovoljnih vladajućim HDZ-om natjecat će se Domovinski pokret (DP), stranka Odlučnost i pravednost (OIP) zastupnice Karoline Vidović Krišto, osnovana nakon njezinog izlaska DP-ovog saborskog kluba te koalicija Mosta i Hrvatskih suverenista, koji su prije četiri godine bili u koaliciji s DP-om.

U koaliciji Mosta i Hrvatskih suverenista, dogovorenoj još u srpnju prošle godine, bilo je mjesta i za OIP, rekao je Nikola Grmoja iz Mosta.

''Sklapanjem koalicije se Hrvatskim suverenistima mi smo pokazali otvorenost za suradnju. Željeli smo još okupiti sve one koji su autentični i koji se bore protiv korupcije kako se ne bi rasipali glasovi'', kazao je Grmoja za Hinu.

OIP: Ni lijevo ni desno, već pravedno

Međutim, stranka Vidović Krišto odlučila se za samostalan izlazak na izbore, sa sloganom ''Ni lijevo, ni desno, već pravedno!'' OIP nije desnica, ustvrdila je, već klasična konzervativna stranka s demokršćanskim načelima.

''Po univerzalnim političkim mjerilima, desnica su one stranke koje zastupaju krupni kapital, a to su u Hrvatskoj i HDZ, i SDP, i HNS, i Možemo i Domovinski pokret'', odgovorila je Hini Vidović Krišto.

Kad je riječ o Domovinskom pokretu, oni su već obavijestili javnost da razgovaraju sa zastupnicima u Europskom parlamentu Mislavom Kolakušićem i Ivanom Viliborom Sinčićem, odnosno s predsjednikom i potpredsjednikom nove političke stranke Pravo i pravda čiji će se prvi kongres održati sljedeće subote na Velesajmu. Osim s njima, razgovara se i s bivšim predsjednikom, ali još uvijek članom HDZ-a Tomislavom Karamarkom.

''Ako su voljni surađivati, to je realna opcija. Nikoga ne pritišćemo, mi nismo stranka koja se mora nekom dodvoravati i činiti ogromne ustupke. Ne želim nikoga od tih pojedinaca i organizacija obezvrijediti, ali DP ima jasne ciljeve. Tko hoće, dobrodošao je'', poručio je zastupnik Davor Dretar (DP), koji će biti nositelj u trećoj izbornoj jedinici.

Stranka Pravo i pravda na svojim internetskim stranicama također poziva na udruživanje kako bi se ''demontirao postojeći koruptivno klijentelistički sustav kreiran od HDZ-a''. Uostalom, i sama je nastala spajanjem stranaka Ključ Hrvatske (bivši Živi zid) i Promijenimo Hrvatsku (stranka bivšeg zastupnika Ivana Lovrinovića) sa nezavisnom listom Mislava Kolakušića.

No, još nije poznato hoće li se pridružiti Domovinskom pokretu, nekom drugome ili pak očekuje da se druge stranke priklone njoj kao lideru novog bloka.

Most: Penava ima figu u džepu

Ono što jest poznato je da Most i Hrvatski suverenisti neće prihvatiti pozive predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za zajednički izlazak na izbore. Penava vjeruje da bi broj glasova jedne zajedničke liste bio znatno veći nego što bi ih stranke dobile odvojeno, međutim Most i Suverenisti ponavljaju da Penavini pozivi imaju 'figu u džepu'.

''Pa javnost zna da iza DP-a stoje tajkuni, to je čista interesna skupina koja preko svojih medija i lokalnih televizija, od Z1 pa nadalje, zadnje dvije godine napada, blati i lažno optužuje Most i Suvereniste, a ne HDZ. Ne znam koji je njihov cilj. Je li im cilj da mi oslabimo pa da nam poslije ponude mrvice sa stola?'', pitao je zastupnik Suverenista Marijan Pavliček.

S DP-om ne želi ići ni Karolina Vidović Krišto niti nijedan drugi politički akter na desnici, kaže Pavliček, stoga se sami moraju zapitati zašto je tome tako.

Iako između dviju strana ne postoje značajne ideološke razlike, oba sugovornika iz koalicije Mosta i Suverenista ističu da ne mogu prijeći preko učestalog vrijeđanja od strane DP-a kao ni preko njihove uske povezanosti s tajkunima.

''Njima je glavni cilj doći na vlast s HDZ-om, a vjerujte mi da će ići oni i sa SDSS-om ako bude potrebno, samo da bi dobili Ministarstvo gospodarstva'', izjavio je Pavliček.

''Uvjeren sam u takav scenarij. Ja sam ih već nazvao 3P koalicija (Plenković-Pupovac-Penava), a može i 4P koalicija ako im pridodamo sponzora Pavu Vujnovca'', složio se Grmoja.

Dretar: Besmislica je da je DP povezan s tajkunima

S druge strane, teze o povezanosti s tajkunima Dretar je nazvao besmislicama.

''To da je DP povezan s PPD-om je isto kao da ja sad kažem da su Hrvatski suverenisti povezani s udrugom Bušmana koja želi u Hrvatskoj ostvariti svoje interese. Dakle, to nema veze s vezom. Imaju li oni ijedan papir kojim mogu dokazati to što govore?'', pitao je DP-ov zastupnik.

Osim toga, postoji problem u komunikaciji s Mostom jer se ne zna tko tamo vodi glavnu riječ, kazao je Dretar, a taj sigurno nije Božo Petrov iako je predsjednik stranke.

Mi pozovemo Most na suradnju, a odbije nas Nino Raspudić. Pitanje je kome se mi obraćamo, tko ima legitimitet? Petrov se u sabornici javio 3 puta u 6 mjeseci, a gdje je Miro Bulj? Bio je jedan od najistaknutijih njihovih pojedinaca, a sada je marginaliziran'', napominje Dretar koji razlog vidi u tome što je sinjski gradonačelnik sklon ideji o koaliciji s DP-om.

Još od raskola Hrvatske stranke prava na nekoliko manjih stranaka, formiranje jedinstvenog bloka koji bi preoteo glasove HDZ-u pokazao se nemogućim zadatkom za mnoge koji su to pokušali.

To je pitanje koje zahtjeva znanstveno istraživanje, ustvrdio Dretar. Ukratko, smatra da se korpus desnice ne može formirati kao jedno tijelo isključivo zato jer to neće dozvoliti moćne elitne skupine koje su vladale Hrvatskom i prije, a vladaju i poslije ulaska u Europsku uniju.

Desnica raste u Europi

''Desnica kontinuirano raste u Europi. Kada bi narasla u Hrvatskoj, znate što bi onda Andrej Plenković slušao od svoje šefice Ursule von der Leyen? No, no, no, to se ne smije dozvoliti. Sjetite se da su HDZ, ubrzo nakon pobjede na prvim slobodnim izborima, 'pregazili' deseci tisuća komunista koji su prešli iz SKH'', kazao je.

Nadalje, među nekim strankama i akterima koji se predstavljaju kao desni ima skrivenih igrača HDZ-a. Dretar je pritom spomenuo Antu Đapića, s kojim bi HDZ, prema pisanju pojedinih medija, mogao izaći na izbore u Slavoniji.

''Prije otprilike tri mjeseca Đapić je imao press konferenciju na kojoj je imao niz oštrih izjava o DP-u. Gdje je on bio zadnjih godina? Tko je njega izmislio i dao mu mjesto u medijima? Netko kome nije u interesu da se desnica složi. Netko ga je nazvao i rekao 'Anto imaš posao'', naglasio je.

Sam Đapić je u otvorenom pismu koje su obavili pojedini portali, poručio da na izborima podržava aktualnog premijera.

''Andrej Plenković nije briselski ćato, nego jedan od istinskih lidera Europske unije koji je upravo zahvaljujući svom ugledu u EU mogao svojoj državi osigurati 8 godina uspona i otvaranje perspektiva!''

Kada je riječ o neuspjelim okupljanjima desnice, ''taština čelnih ljudi je bila najveći problem'', prisjeća se Pavliček koji za sebe kaže da je pravaško dijete.

Ovog puta takvog problema nije bilo, dodao je, s obzirom na to da je suradnja s Mostom dogovorena u dva dana.

Most već sad ima postotak koji HSP nije imao ni na svom vrhuncu, kazao je Nikola Grmoja, koji tvrdi da će koalicija Mosta i Suverenista biti iznenađenje izbora.

''Građani će se sjetiti da smo uvijek bili na njihovoj strani, da smo se tijekom covid pandemije borili protiv nametnutih ograničenja, da smo skupili potpise za referendum, da smo zagovarali izlazak Hrvatske vojske na granice kako bi zaštitila građane od ilegalnih migranata'', istaknuo je Mostov zastupnik.

