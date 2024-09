Braco sa Srebrnjaka u par minuta zaradi i 7.000 eura. Stručnjak objasnio što u nama aktivira

Ovih dana mnogi bruje o kontroverznom hrvatskom iscjelitelju Josipu Grabavcu, poznatijem kao Braco sa Srebrnjaka, nakon što je njegov panel "Braco te gleda" na Weekend Media Festivalu u Rovinju naišao na žestoke kritike, pa su mu organizatori ipak otkazali gostovanje.

Čovjek je to koji navodno iscjeljuje pogledom i u čije su moći uvjereni mnogi u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta poput Naomi Campbell i Paola Coelha. On ne postavlja dijagnoze, ne polaže ruke na ljude nego ih samo gleda. Na njegovim su seansama uvijek gužve, a ljudi svjedoče da im Braco vraća nadu u život. Neki tvrde da su doživjeli emocionalna pa čak i fizička iscjeljenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve je počelo na Srebrnjaku

Braco je rođen u studenom 1967. u Zagrebu i magistrirao je ekonomiju, a svoje djelovanje počeo je iz vile na Zagrebačkom Srebrnjaku. Postao je odani sljedbenik samozvanog proroka Ivice Prokića koji mu je i dao nadimak Braco. Prokić je vjerovao da je od Sunca dobio posebne moći iscjeljenja i koji je proročko određenje pripisivao iznenadnoj "velikoj boli na skočnom zglobu lijeve noge". Nakon njegove smrti 1995., Braco preuzima Prokićevu duhovnu ulogu i do danas o fenomenu Brace sa Srebrnjaka izvještavaju brojni svjetski mediji. Njemački novinari su ga, primjerice, nazivali nesvakidašnjim iscjeliteljem s velikim moćima.

Za razliku od Prokića koji se oslanjao na propovijedi i ljude primao pojedinačno, Braco s ljudima radi u grupama te umjesto govorom, navodno ih iscjeljuje pogledom. Otvorio je svoj centar na zagrebačkom Srebrnjaku gdje je održavao svoje seanse koje uglavnom traju nekoliko minuta tijekom kojih on nijemo promatra publiku. Od tamo je počeo širiti svoje djelovanje i danas puni dvorane od Japana do Amerike, preko Rusije do Australije, a njega zna čak i holivudska elita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Braco je fascinantan lik. On komunicira kroz tišinu i snagu tišine", tvrdi glumac Armand Assante.

Kod Brace su navodno bila i neka poznata domaća imena poput Borisa Novkovića i Jurice Pađena. Povezanost Novkovića i kontroverznog iscjelitelja datira još u vrijeme kada je glazbenik pobijedio na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije s pjesmom Vukovi umiru sami.

Boris Novković mu snimio CD

Na tome je zahvaljivao Braci, a kasnije i snimio CD za njega nazvanog "Braco hvala ti" koji se i danas može kupiti. Osim pjesme "Braco hvala ti", na istoimenom albumu su i uradci "Tanka je linija od Ivice do Brace", "Sve što daješ je ljubav", kao i engleska verzija "Braco thank you".

"Braco mi je pomogao kad mi je trebalo. Vjerujem da je to zbog energije koju sam dobio od njega, a s kojom sam uspio probuditi energiju u sebi i pobijediti", govorio je Novković nakon pobjede. I Pađen je snimio album na hrvatskoj i engleskom Braci u čast.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije nekoliko godina u Austriji veliku je pažnju privukao Bracin nastup u Vösendorfu kod Beča gdje je u jednom danu zaradio više od 7.000 eura stojeći na pozornici i gledajući u publiku. "Stajao u dvorani i točno 3 minute i 47 sekundi nijemo gledao u ljude. Nakon toga je sišao s pozornice i napustio dvoranu. O čemu je u tim trenucima razmišljao, nitko ne zna. Mnogi su plakali, drhtali, a neki se skoro onesvijestili", pisao je tada austrijski portal Kosmo čiji je autor zaključio da se radi o jednostavnom i unosnom poslu. Osim svojih seansi, zarađuje prodajom knjiga, tada DVD-ova i nakita.

Braco ima i svoj webshop, gdje osim ulaznica prodaje knjige, privjeske i nakit sa simbolom sunca. Cijene se kreću od 290 eura za lančić do vrtoglavih 2.550 eura za prsten s dijamantima ili naušnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaradi tisuće eura za nekoliko minuta

"Uvijek se pitamo postoji li još nešto što znanost nije otkrila, a to je neka energija što dolazi do ljudi. Koliko god riječi mogu buditi emocije, s riječima se da manipulirati", ranije je objasnio znanstvenik i psihijatar Vladimir Gruden. "Braco u nama aktivira onu istinu koju se bojimo izreći jer se bojimo odgovoriti na pitanje i bojimo se hoćemo li dobro odgovoriti. Jednostavno u šutnji dolazi istina", dodao je.

Prije nekoliko godina o Bracinom je životu snimljen je i dokumentarni film "Snaga tišine" koji je režirao Jakov Sedlar. Potražnja za kartama bila je tolika da je film na premijerama u Los Angelesu i New Yorku prikazan po dvaput. Sam Braco od 2002. godine nije javno govorio ni davao intervjue.

O fenomenu Brace za RTL je progovorio istraživač graničnih područja znanosti Drago Plečko. "Što se događa, ljudi gledaju u tom okruženju i padaju u jedan lagani hipnotički trans nisu toga svjesni i pritom se otpuštaju u podsvijesti pri tome se događaju određeni biokemijski procesi, pokreću se određeni mehanizmi samoizlječenja", objasnio je.

Pojava navodnog samoizlječenja najkontroverzniji je dio cijele priče. "Ona nije natprirodna, nju možemo protumačiti još uvijek u okviru znanosti, prema tome nikom nova noga nije narasla, jer je to nemoguće, ali da se nešto izliječi od nečega je moguće", zaključuje Plečko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ovih dana svi pričaju o njemu, a on samo šuti, gleda i liječi. Tko je Braco sa Srebrnjaka?