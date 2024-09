KONTROVERZNI ISCJELITELJ / Ovih dana svi pričaju o njemu, a on samo šuti, gleda i liječi. Za Direkt govori Jakov Sedlar o Braci sa Srebrnjaka

Ovih dana svi pričaju o Braci sa Srebrnjaka, čovjeku koji navodno iscjeljuje pogledom, u čije su moći uvjereni mnogi u Hrvatskoj, ali i Naomi Campbell i Paolo Coelho. Trebao je biti gost na Weekend Media festivalu u Rovinju, ali zbog žestokih reakcija - panel "Braco te gleda" je otkazan. Kako kontroverzni iscjelitelj zvuči ne znamo, jer nikad ga nismo čuli da govori. On ne postavlja dijagnoze, on ne tvrdi da liječi, on samo gleda i ne gleda samo na Srebrnjaku, nego po cijelom svijetu od Amerike do Japana. Fenomen Brace istražio je reporter Ivan Skorin. Više pogledajte u prilogu.