Tijelo žene (33) u Karlovcu danima bilo u stanu: Osoba s kojom je živjela poznata je javnosti

Karlovačka policija izvijestila je danas kako su u ponedjeljak navečer pronašli tijelo 33-godišnje žene u stanu u četvrti Grabrik.

"Temeljem zaprimljene dojave policijski službenici su sinoć u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje", objavili su iz policije i dodali da je naložen očevid.

Jutarnji list piše kako s obzirom da je naložena obdukcija preminule, jasno je da se sumnja na nasilnu smrt iako to policija nije naglasila. Također, nije navedena ni sumnja na mogućeg počinitelja kaznenog djela.

Policiju zatekao strašan prizor

Neslužbeno doznaju da je djevojka živjela s bliskim članom obitelji te da su se svakodnevno svađali. Osoba s kojom je preminula živjela prijavila je smrt policiji. Bila je nesuvisla i prihički rastrojena.

Policiju je u stanu zatekao strašan prizor. Prema prvim informacijama, tijelo je tamo ležalo više dana.

Bliski član obitelji preminule djevojke poznat je karlovačkoj javnosti. Osoba je godinama bila na čelu jedne državne ustanove u Karlovcu. Trenutačno je hospitalizirana te policija ne može s njom uspostaviti kontakt.

Policija se mora osloniti na materijalne dokaze koji će razjasniti detalje užasa te ustanoviti je li riječ o kaznenom djelu ili nesretnom slučaju.

