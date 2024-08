Thompson gomili: 'HOS je naš simbol domoljublja i zahvalnosti, nosite ga s ponosom'

Marko Perković Thompson održao je u petak koncert u Dugopolju.Nakon što je u Imotskom dva puta nastupio, jednom kao gost Mati Bulići i Draženu Zečiću te potom održao samostalan koncert, Thompson je u petak navečer napravio spektakl u Dugopolju na kojem se okupilo oko 40 tisuća ljudi iz Hrvatske te iz BiH.

Gužve su bile satima prije koncerta. Prije nego što je zapjevao svoje Čavoglave rekao je:

"Vidim vas u majicama transparentima obilježjima iz Domovinskog rata gotovo svih postrojbi koji su sudjelovali u oslobađanju naše zemlje i to je lipo vidjeti. Sve su to naši simboli i nemojte dopustiti da ih dijelimo. HOS je naš simbol, ako ga imate potrebu nositi neka to bude znak domoljublja i zahvalnosti, nosite ga s ponosom. I ne bojte se nikoga jer oni su naša pobjeda i naša istina kao i 'Bojna Čavoglave' koju ćemo otpjevati", rekao je. Prije toga je poput Kralja Arthura podigao mač i zabio u tlo dok je svirala pjesma "Dolazak Hrvata".

Thompson je na kraju koncerta zahvalio sinu koji je tu zajedno s cijelom obitelji i zapjevao "Sine moj".

Prošli tjedan je u dva dana u Imotskom okupio gotovo 50 tisuća ljudi.

